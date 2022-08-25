Акробатические баттлы под диджей-сет: В Казани стартовали соревнования по брейкингу

Сегодня в казанском экстрим-парке «Урам» стартовали соревнования по брейкингу в рамках I Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов. Участие в них приняли победители, призеры и финалисты чемпионата России, чемпионатов мира и Европы, международных фестивалей по брейкингу.

Несмотря на удушающую жару, в парке для экстремальных видов спорта «Урам» сегодня было особенно многолюдно – желающих посмотреть на эффектные соревнования оказалось немало. Напомним, брейкинг – это танцевальные поединки (баттлы) со сложными акробатическими элементами под музыку, которую прямо на площадке играет диджей. Танцоры в брейкинге называются би-бой и би-герл — в зависимости от пола и соревнуются в баттлах под псевдонимами. Это такая же часть образа, как подготовка собственных танцевальных фишек и выбор одежды для выступления.

Открывая соревнования, со сцены к участникам и зрителям соревнований обратился министр спорта России Олег Матыцин,в шутку посетовавший, что сам он не может участвовать в баттлах. «Я впервые присутствую на таких соревнованиях. Жаль, что не могу принять участие. Но впечатления отличные. В нашей стране немало детей и молодежи занимаются брейкингом. И это олимпийский вид спорта, возрожденный через 30 лет! Это занятие очень привлекательно для молодежи и способствует популяризации спорта в целом» – сказал министр.

Участники полностью соответствовали законам жанра, выступая на закрытой арене строго в трико, майках с длинными рукавами, а некоторые и в лыжных шапочках, несмотря на духоту в переполненном зале. Всего к участию в соревнованиях были допущены 64 лучших спортсмена (32 мужчины, 32 женщины, в возрастной группе мужчины и женщины 19 лет и старше). Татарстан на соревнованиях представят 4 спортсмена: Эльвира Миникаева, Елена Белорусова, Александр Антоненков и Назип Миникаев. К слову, Казань представляли четверо брейкеров (два парня и две девушки), Москву — дюжина. На табло баттла были указаны только псевдонимы брейкеров – например, «Обезьяна» против «Пластмассы».

Для тех, кто любит брейк-данс, зрелище было впечатляющим. Очень много детей и подростков, которые без проблем могли потренироваться на запасной площадке рядом с участниками соревнований.