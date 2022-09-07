«Бред собачий»: Путин резко ответил на утверждения об обстреле ЗАЭС Россией

Российский лидер Владимир Путин назвал «бредом собачьим» заявления, что Россия сама обстреливает Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что около станции находят осколки снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы сами по себе стреляем что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать то невозможно», — сказал глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме.

Путин отметил, что в разговорах западные партнеры признают — это «не вяжется со здравым смыслом».

«Это первое, а второе — там же осколки HIMARS валяются и других западных средств поражения», — добавил российский Президент.

6 сентября миссия МАГАТЭ представила итоги инспекции на ядерных объектах Украины, в частности, на Запорожской АЭС. Гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси заявил, что не может ответить на вопрос, кто обстреливает Запорожскую АЭС.