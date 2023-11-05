Бразильский нокдаун: как татарский «Гладиатор» выстоял, но прервал победную серию в UFC

Перед боем с Дос Сантосом в активе Фахретдинова было 3 победы в 3 поединках

Фото: t.me/rinatgladiator

Бразилец едва не прервал беспроигрышную серию татарина в UFC

Ринат Фахретдинов ярко ворвался в UFC, уверенно победив трех своих первых соперников. От рук 32-летнего татарина в разное время в октагоне пострадали Андреас Михайлидис и Брайн Баттл. Свой последний бой Фахретдинов проводил в июле, одолев в нем некогда одного из самых талантливых проспектов MMA – американца Кевина Ли.

Тот поединок должен был стать крайне непредсказуемым с точки зрения результата. Правда, уже через 55 секунд Ринат в буквальном смысле уничтожил противника. В первые полминуты он запустил мощный джейкоб в челюсть Ли, а в оставшиеся 30 секунд накинул на шею американца «гильотину». Шансов на спасение у Кевина практически не было.

«Кажется, что 55 секунд – это легко, но никто не видел того, что было «до». Поэтому я не считаю бой легким. Да, у Ли не получилось оказать сопротивления, но это не значит, что он слабый», – скромничал Фахретдинов после боя с Ли перед американскими журналистами.

Третья победа Фахретдинова в UFC действительно получилась ошеломительной. Поэтому неудивительно, что в преддверии боя с бразильцем дос Сантосом букмекеры называли татарского «гладиатора» бесспорным фаворитом.

Вопреки всем прогнозам легкой победы над Дос Сантосом Фахретдинову добиться не удалось Фото: ufc.ru

Но вопреки всем прогнозам легкой прогулки этой ночью у Фахретдинова не получилось. После трех изнурительных раундов с бразильцем судьи вынесли ничейный вердикт (29:28, 28:28, 28:28). Да, с одной остороны, россиянин продлил свою беспроигрышную серию в UFC. С другой – завершил победную и заставил серьезно понервничать собственных поклонников.

Фахретдинов шикарно провел старт боя, но концовка осталась за бразильцем

В первом раунде Фахретдинову удалось взять контроль над ходом поединка. «Гладиатор» ловко выбросил комбинацию из лоу-киков и прямых ударов. Несколько классных массивных атак российского бойца повергли дос Сантонса в шок. Причем настолько, что на первых минутах бразилец уже завалился на канвас.

Ринат ринулся добивать соперника, но Элизеу проявил невероятную стойкость и сумел отбиться. «Гладиатор» долго держал выгодную позицию над дос Сантосом, забрав спину и полностью сковав своего соперника. Но больших дивидендов эти действия ему не принесли – спустя минуту бразилец уже был в стойке.

В начале второго раунда Ринат вновь взял бой под контроль. Россиянин пытался воздействовать на противника размашистыми ударами и в основном работал в стойке. На первый взгляд, в не особо выгодном для себя положении. Все-таки лучше Фахретдинов чувствует себя именно в борьбе. Правда, ближе к концовке раунда он как будто начал уставать, снизив свой натиск.

В целом, ничья – закономерный результат боя между Фахретдиновым и дос Сантосом Фото: ufc.ru

В перерыве перед заключительной схваткой тренеры Фахретдинова настоятельно просили бойца только бороться и забыть про атаки в стойке. Россиянин послушался, но уже в начале третьего раунда осознал, что сил на борьбу катастрофически не хватает.

Дос Сантос, почувствовав физическое истощение «гладиатора», воспользовался шансом выправить положение по очкам. Сначала бразилец намеренно замедлил татарского бойца, а за полторы минуты до конца поединка отправил Фахретдинова в нокдаун ударом в печень.

Затем бразилец провел еще ряд атак, в которых россиянин выстоял благодаря лишь чуду. Объективно, продлись раунд еще хотя бы минуту, он мог бы с легкостью потерпеть поражение. По окончании поединка эмоциональный перевес был, безусловно, на стороне дос Сантоса. И если бы судьи отдали победу бразильцу, вряд ли бы кто-то стал с этим спорить.

Но, в целом, ничья – закономерный результат боя. Между тем, скорее всего, ни один из бойцов до конца подобным исходом удовлетворен не был.

Медийность Фахретдинова позволяет в будущем претендовать на самых именитых соперников в UFC Фото: t.me/rinatgladiator

Фахретдинов – один из самых медийных бойцов UFC из России

Ринат Фахретдинов – один из самых заметных российских бойцов по своей активности в социальных сетях. У «гладиатора» есть свой телеграм-канал с аудиторией в три с лишним тысячи человек и большой по численности аккаунт в запрещенной на территории РФ соцсети.

В социальных сетях Фахретдинов не только делится с поклонниками своими фотографиями, видео, наградами, но и старается выражать свое мнение по самым разным вопросам, волнующим общество.

Последнее громкое высказывание Фахретдинова коснулось военного конфликта между Израилем и Палестиной.

«Независимо от национальности, вероисповедания и так далее не должны страдать мирные люди, дети, женщины, старики. Неважно, еврей, мусульманин, украинец, россиянин, африканец. Ни один ребенок не должен страдать из-за политических игр. Почему дети умирают, объясните мне?», – заявил россиянин в одном из интервью.

Медийность Фахретдинова позволяет бойцу претендовать в будущем на самых именитых соперников в UFC. А учитывая и активность россиянина вне октагона, это остается лишь вопросом времени.

Фото на анонсе: ufc.ru