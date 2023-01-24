Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

Бразилия попросила РФ перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, Москва положительно отреагировала на предложение. Об этом рассказали в российском МИД, передает РИА Новости.

«В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилии возглавить „Группу двадцати“ в 2024 году», — пояснили в министерстве.

Было предложено России взять «на себя эти функции в 2024 году», а Бразилия вместо РФ выступила бы страной-председателем в 2025 году.

«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров, — продолжили во внешнеполитическом ведомстве. — Договоренность получила поддержку остальных участников „пятерки“ и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами».

БРИКС объединяет Бразилию, РФ, Индию, Китай и ЮАР. К форуму также хотят присоединиться другие страны, в том числе Аргентина и Иран.