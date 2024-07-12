Бразилия планирует пригласить Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

Бразилия намерена пригласить Президента России Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, который состоится в ноябре. Об этом со ссылкой на главу управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэла Соуза Пинту Сампайу сообщает РИА Новости.

По словам собеседника издания, приглашения лидерам государств, входящих в «двадцатку», будут разосланы в скором времени.

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — сказал представитель бразильского МИД.

При этом Бразилия находится под юрисдикцией Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Президента России. Однако, как сообщали ранее СМИ, Правительство страны работает над мерами, которые позволят Владимиру Путину присутствовать на мероприятии, несмотря на ордер.