news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 12 июля 2024 10:44

Бразилия планирует пригласить Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

Скопировать ссылку

Бразилия намерена пригласить Президента России Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, который состоится в ноябре. Об этом со ссылкой на главу управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэла Соуза Пинту Сампайу сообщает РИА Новости.

По словам собеседника издания, приглашения лидерам государств, входящих в «двадцатку», будут разосланы в скором времени.

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — сказал представитель бразильского МИД.

При этом Бразилия находится под юрисдикцией Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Президента России. Однако, как сообщали ранее СМИ, Правительство страны работает над мерами, которые позволят Владимиру Путину присутствовать на мероприятии, несмотря на ордер.

#Владимир Путин #Бразилия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2