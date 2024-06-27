«Бразилии будет сложно повторить»: Леонов подвел черту под Играми БРИКС в Казани

В рамках Игр БРИКС были проведены соревнования по 27 видам спорта, приняли участие почти 3 тыс. спортсменов из 82 стран

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Игры БРИКС обошлись в 1,2 млрд рублей

Общий бюджет Игр БРИКС в Казани составил 1,2 млрд рублей, 200 млн из которых вложил Татарстан, остальное – федеральные средства.

«Бюджет был небольшим относительно других крупных международных спортивных мероприятий. Игры БРИКС нам обошлись в сумму порядка 1,2 млрд рублей. Это операционный бюджет, связанный с ремонтом объектов, дорог и решением других инфраструктурных вопросов. Считаю, что мы уместились в хорошую цифру и сделали достойный продукт», – рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Он подчеркнул, что не тратились деньги на перелет спортсменов – все они прибыли в Казань при поддержке своих государств.

Владимир Леонов: «Бюджет был небольшим относительно других крупных международных спортивных мероприятий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Леонов подвел и итоги прошедших Игр. Были проведены соревнования по 27 видам спорта, приняли участие почти 3 тыс. спортсменов из 82 стран. Лидером в общем медальном зачете стала Россия.

«Получился очень громкий, масштабный проект. В рамках БРИКС еще никто такого не делал. Мы видим в этом перспективу. Наш город обладает одной из лучших спортивных инфраструктур в мире, мы провели все соревнования на 17 объектах: 16 – в Казани и один – в Москве», – добавил министр.

«По формату и фактуре Игры БРИКС были похожи на Универсиаду»

Игры БРИКС стали первым мультиспортивным мероприятием, которое приняла Казань после Универсиады 2013 года, добавил Леонов.

Игры БРИКС стали первым мультиспортивным мероприятием, которое приняла Казань после Универсиады 2013 года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«По фактуре, подходу, формату Игры БРИКС похожи на Универсиаду. Да, были “Игры будущего”, Игры стран СНГ, но там не было такого количества видов спорта. Эффект Универсиады был достигнут в том смысле, что никто об этом проекте много не слышал и он не был собран в конкретный продукт. Нам удалось создать качественный, новый, уникальный и перспективный проект», – заявил он.

Следующим председателем БРИКС станет Бразилия. И Леонов уже успел провести совещание с южноамериканскими коллегами по поводу проведения Игр.

«Мы провели небольшое совещание. Коллеги из Бразилии сказали, что им будет очень сложно хотя бы повторить то, что мы сделали в Казани, но мы обещали помочь в этом», – поделился министр.

«Технически было сложно привезти сюда лидеров, потому что через месяц начнутся Олимпийские игры в Париже» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако много вопросов по ходу подготовки и проведения соревнований возникало относительно уровня конкуренции спортсменов.

«Технически было сложно привезти сюда лидеров, потому что через месяц начнутся Олимпийские игры в Париже. Большинство сборных уже за четыре года начали подготовку. Невозможно вставить новые соревнования в цикл подготовки. Тем не менее мы собрали неплохие сборные по ряду видов спорта. И несмотря на доминанту нашей команды, другие страны тоже выступили неплохо. Спортсмены из 38 государств завоевали медали», – подчеркнул Леонов.

Как одно из решений этой проблемы министр предложил проводить Игры БРИКС в нечетные года, чтобы не было пересечений с Олимпийскими играми.

Достойно Казань проявила себя и с точки зрения гостеприимства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По уровню сервиса нас сравнивали с Олимпийскими играми»

Достойно Казань проявила себя и с точки зрения гостеприимства. Делегации остались довольными и с точки зрения организации и сервиса.

«Было очень много положительных отзывов касательно всех сервисов. Спортсмены, имеющие опыт выступления на крупных международных соревнованиях, сравнивали с точки зрения уровня сервиса Игры БРИКС с Олимпиадой. Говорили, что по ряду пунктов мы даже лучше. Все оценили питание, качество объектов, работу шаттловых служб, волонтеров, телевизионную картинку», – отметил Владимир Леонов.

Большой отклик Игры БРИКС получили и от зрителей. Было продано огромное количество билетов и трибуны были заполнены на многих дисциплинах, сообщил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

Казань смогла на высочайшем уровне провести соревнования, заключил Максим Денисов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«По итогам соревнований мы фиксировали среднюю загрузку трибун на уровне 80%, на финальных этапах и вечерних мероприятиях было и 100%. Билетная программа стартовала за 50 дней до старта Игр, и только в первые четыре дня было продано более 10 тыс. билетов», – пояснил он.

В течение Игр БРИКС наблюдалась высокая нагрузка на услуги сервиса и транспорт. Однако Казань смогла справиться с такими трудностями и на высочайшем уровне провести соревнования, заключил Денисов.