Братьям-бизнесменам из Казани грозит шесть лет колонии за мошенничество на 68 млн

Сегодня в Вахитовском районном суде прокурор выступил в прениях по делу о мошенничестве на 68 млн рублей. На скамье подсудимых двое братьев-бизнесменов — Антон Данилин и Алексей Соколов. Мужчинам грозит по шесть лет колонии общего режима.

В 2010 году двоюродные братья Данилин и Соколов являлись учредителями фирмы «СТЕП-Сервис» и искали инвесторов для реализации своих проектов. Мужчины обещали вкладчикам вернуть все вложенные деньги с процентами. Представители компании «АМ Групп», рассчитывая на будущую прибыль, выдали Данилину и Соколову займы на 18 млн рублей. Однако деньги мужчины так и не вернули.

Сумма ущерба по второму эпизоду существенно больше. На этот раз Данилин и Соколов предложили своему знакомому Юрию Баскову, который тогда был директором компании «АккордСтрой», вложить деньги в проекты фирмы «ВолгаНефтьГазСтрой», также принадлежавшей братьям. Басков выдал Данилину и Соколову займы в общей сложности на 50 млн рублей.

Свою вину подсудимые не признали.

«Данилин считает, что произошедшие события носят гражданско-правовой характер, никакого мошенничества не совершалось. Соколов отрицает свою причастность к данным событиям, объясняя это тем, что отношения компании с Басковым касались направления Данилина и осуществлялись без него», — прокомментировал позицию подсудимых старший помощник прокурора города Казани Айрат Хайбуллов.

Соколов в своей речи неоднократно указывал на тот факт, что ни на одном документе, который есть в материалах дела, не стоит его подпись. Мужчина настаивал, что в компании они с Данилиным отвечали за совершенно разные сферы, поэтому он не знал о займах, выдаваемых Басковым.

«Я занимался капитальным ремонтом и реконструкцией зданий в Казани на основании договоров с государственными заказчиками за счет федерального бюджета. А Данилин занимался прокладкой больших трубопроводов. Все оплаты по моим объектам проходили через казначейство. Мне хватало тех средств, который мне перечисляли из госконтракта», — объяснил Соколов.

Кроме того, гособвинитель отметил, что в 2016 Данилину и Соколову уже был вынесен обвинительный приговор за аналогичные преступления. Тогда братья отделались условными сроками.

«Меня возмутила фраза, что я — социально опасен. Я прожил 52 года. Вырос в интеллигентной семье. Закончил 10 лет, отслужил в армии. У меня высшее образование, двое детей, 35 лет трудового стажа. А теперь меня называют мошенником?», — отреагировал на слова прокурора Данилин.

Адвокаты обвиняемых заявили, что в деле отсутствует состав преступления и попросили оправдать их подзащитных по всем статьям. Однако прокурор счел, что вина подсудимых полностью доказана. Сегодня обвинение запросило суд приговорить Данилина и Соколова к шести годам колонии общего режима со штрафом один млн рублей. Какое решение вынесет суд станет известно уже в начале июня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани судят братьев-бизнесменов, которые предлагали директорам фирм вложиться в их бизнес, заключали с ними договоры, получали деньги и присваивали.