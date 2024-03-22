Братья Запашные устроят «Цирк!» на СТС

Фото предоставлено АО «СТС»

25 марта в 19:30 на СТС выходит 17-серийная комедия «Цирк!», продюсером которой стал Эдгард Запашный. Известный дрессировщик вместе с братом Аскольдом также снялся в одной из серий. Сериал производства Art Pictures Vision и Black Box Production расскажет историю трёх парней, отправленных на исправительные работы в цирк.

По сюжету детдомовец Тимофей (Егор Кирячок), бабник Сева (Иван Злобин) и маменькин сынок Валик (Илья Сигалов) попадают в мир цирка, где их ждут директор-эстет (Николай Добрынин), завхоз и бывший моряк (Виталий Хаев), дрессировщик-мачо (Владимир Стержаков), иллюзионист-мажор (Сергей Чирков), силачка (Светлана Листова), танцовщица циркового кордебалета (Ника Вигель), метательница ножей (Тина Стойилкович) и другие цирковые. Парням предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, летать под куполом, убегать от разъярённых тигра и медведя и совершать другие безумства.

Съёмки проходили в Большом Московском цирке на Вернадского и в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные из Италии и России. «Мне запомнились два роскошных слона, один из них снимался у Феллини, — делится Николай Добрынин. — Безумно трогательно, как слоны ухаживали друг за другом, как их хоботы переплетались. У нас вся съёмочная группа не выпускала телефоны, снимая это зрелище».

Фото предоставлено АО «СТС»

Актёр также признавался, что на съёмках его вдохновляли Запашные: «Наблюдая за братьями, брал от них всю мощь и любовь к своим артистам, при этом строгость и ответственность. Это и воплощал в своём директоре».

Перед стартом проекта Эдгард Запашный организовал для съёмочной группы экскурсию в Большой Московский цирк на проспекте Вернадского.

«Съёмки с животными — это всегда непросто. У каждого своя тонкая душевная организация, — рассказывал Запашный. — Самое важное — здесь мы работаем исключительно с профессионалами высочайшего уровня. В сериале принимали участие французские, итальянские и российские дрессировщики. И это лучшие силы современного мирового цирка на сегодняшний день. А животные настолько хорошо подготовлены, что в нашем случае не они привыкали к условиям, а актёры».

Над проектом также работала команда из пятнадцати дублёров во главе с постановщиком трюков Александром Шеином. Каскадёров ожидало больше ста трюков, в числе которых драки, взрыв кабриолета, трюк на движущейся лошади, езда на верблюде, гонки на мотоцикле, прыжок через горящее кольцо, выступления канатоходца и цирковой силачки. Некоторые трюки после тестирования каскадёрами актёры выполняли самостоятельно: так, Виталий Хаев прокатился на слоне, Сергей Чирков летал под куполом и готовил фокус с горящим гробом, а Сергея Роста подвесили на десятиметровой высоте.

«Полёты под куполом, гонки на высококолёсном велосипеде "паук" и мотоцикле в костюме медведя. Ещё в меня бросали ножи, из лука стреляли. Мне также пришлось ездить на лошади, которая оказалась своенравной и всё время пыталась встать на дыбы», — вспоминает Иван Злобин, на долю которого пришлась большая часть трюков.

«ЦИРК!»

Производство: Art Pictures Vision, Black Box Production

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 17

Режиссёры-постановщики: Миша Маралес, Артём Ларин

Операторы-постановщики: Алексей Сурков, Роман Юдин

Продюсеры: Эдгард Запашный, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Константин Маньковский, Павел Сарычев

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян, Павел Данилов

Креативный продюсер: Владимир Боровой

Исполнительный продюсер: Людмила Сосновская

Авторы сценария: Леонид Купридо, Александр Булынко, Сергей Олехник

В ролях: Виталий Хаев, Николай Добрынин, Владимир Стержаков, Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Егор Кирячок, Илья Сигалов, Иван Злобин, Артём Бобцов, Максим Литовченко, Артём Муратов, Светлана Листова, Сергей Рост, Ника Вигель, Тина Стойилкович и другие

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