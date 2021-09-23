Братья Васильевы подумывают открыть в центре Казани музей истории анимации и кино

Казанцы Роман и Максим Васильевы, известные организацией увлекательных выставок раритетных анимационных и киноаппаратов из собственной коллекции, обдумывают идею создания в столице Татарстана музея истории анимации и кинематографа. Замыслом поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» после презентации новой выставки диковинок братьев Васильевых в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля дизайнер проекта Артур Баязитов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В идеале мы хотели бы открыть в Казани музей по истории анимации и кинематографа. Мы пытаемся связываться с различными меценатами, спонсорами, которые могли бы помочь с решением этой проблемы. Если создавать музей на коммерческой основе, вход, соответственно, будет платный, есть риск, что помещение не будет себя окупать. Пока Максим с Романом не решаются на такой большой проект, потому что требуется большая площадь, требуется, чтобы это было не на окраине, а ближе к центру — для удобства посещения людьми с ограниченными возможностями [здоровья], детьми. Это должен быть благополучный район, а такое помещение найти по низкой цене невозможно. Рассчитываем на какую-то помощь извне», — объяснил Баязитов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Новый, пятый по счету проект братьев Васильевых называется «Пресинема». Презентация выставки, объединяющей темы четырех предыдущих, состоялась накануне. С 23 сентября экспозиция будет бесплатно доступна всем желающим вплоть до 27 марта 2022 года. В ней представлены более ста уникальных приборов XIX–XX веков, усовершенствование которых с годами привело к появлению искусства кино и анимации в современном виде.

Примерно два десятка экспонатов — копии с оригиналов, выполненные специально к выставке в Мастерской братьев Васильевых. Нажимать, передвигать и вращать их не запрещено, а даже рекомендуется. Всего в коллекции одного из братьев, Максима Васильева, — более пятисот редкостей, связанных с темой эволюции приборов для анимации и кино. Стоимость самых дорогих из них — две тысячи евро и тысяча фунтов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В дальнейшем коллекция старинных экспонатов будет дополняться. Есть еще много интересных важных экспонатов, которых сейчас нет в коллекции, потому что их очень сложно найти в связи с тем, что это настолько хрупкие вещи, что до нас их дошли единицы. Даже простейший фенакистископ (изобретенный в 1832 году лабораторный прибор для демонстрации движущихся рисунков — прим. Т-и)… Казалось бы, ничего сложного из себя он не представляет, но до наших дней дошли единицы: эту простую вещь, по всей видимости, люди после поломки выбрасывали. Их очень сложно найти оригинальными. Такие предметы — задел на будущее, чтобы пополнить коллекцию старинными экспонатами. Интерактивные экспонаты (копии подлинников — прим. Т-и) предназначены именно для того, чтобы люди узнали, как это устроено, как люди в XIX веке видели эту анимацию», — рассказал Артур Баязитов.