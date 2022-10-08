Братья Свечниковы и миллионер из Нижнекамска Сергачев: кто еще представит Татарстан в НХЛ

Накануне Национальная хоккейная лига дала официальный старт очередному сезону, участие в котором примут сразу несколько воспитанников из систем «Ак Барса» и «Нефтехимика». Подробнее о перспективах татарстанских спортсменов в новом розыгрыше сильнейшей хоккейной лиги мира – в материале «ТИ-Спорт».

Андрея Свечникова можно с уверенностью называть лучшим воспитанником «Ак Барса» из всех действующих хоккеистов Фото: ak-bars.ru

Андрей Свечников: «Ак Барс» – «Каролина Харрикейнз»

После летнего возвращения в Казань Амира Мифтахова и Александра Хованова в Северной Америке стало на двоих воспитанников «Ак Барса» меньше. Но один лишь Андрей Свечников в информационном поле способен заменить собой их обоих. Как и Мифтахов с Ховановым, «Свеч» является представителем «Ак Барса-2000». Однако в отличие от своих товарищей до выпускного возраста он не дотерпел и в 16 лет вслед за старшим братом Евгением рванул в США набираться опыта в Главной юниорской хоккейной лиге США. И, как видится, с этим решением Андрей не прогадал.

Прямо сейчас Свечникова-младшего можно с уверенностью называть лучшим воспитанником «Ак Барса» из всех действующих хоккеистов. И это при том, что ему всего 22 года. За четыре сезона в составе «Каролины» в его активе уже более 200 очков в НХЛ, восьмилетний контракт с «ураганами» на 62 миллиона долларов и шестое место в списке лучших игроков планеты до 23 лет по мнению главного спортивного портала Америки The Athletic.

Но в предстоящем сезоне болельщики «Каролины» вправе ждать еще большего не только от Андрея, но и от всей команды. Последние несколько лет коллектив Рода Бриндамора успешно выступал в регулярке, но стабильно проваливался в плей-офф. Этим летом «ураганы» сделали несколько серьезных изменений, в том числе подписав форварда «Вегаса» Макса Пачиоретти, не трогая при этом основной костяк, в который входит и Свечников. Как итог – средний возраст молодой команды подрос сразу на пару лет. Очевидно, что данные приобретения осуществлялись под игры на вылет. С регуляркой же у «Каролины» Бриндамора как никогда не было проблем, так и не предвидится.

Что касается традиционных опросов перед стартом сезона от The Athletic, то 95,5% процентов североамериканских хоккейных журналистов считает, что команда Свечникова попадет в плей-офф, а 31,8% и вовсе видят «Каролину» будущим обладателем Кубка Стэнли. Так что для самого Андрея этот сезон должен стать ключевым в переходе со ступени молодого таланта до ранга новой звезды НХЛ.

Уроженец Нижнекамска Михаил Сергачев переплюнул Свечникова-младшего и подписал контракт мечты на восемь лет на общую сумму 68 миллионов долларов Фото: sergachev98.ru

Михаил Сергачев: «Нефтехимик» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»

После поражения в финале руководству «Тампы» в межсезонье пришлось расстаться с рядом ключевых хоккеистов. Все ради того, чтобы разгрузить платежку и подписать контракты на будущее. В своем будущем, как ни странно, «молнии» видят и Михаила Сергачева. Уроженец Нижнекамска переплюнул Свечникова-младшего и подписал контракт мечты на восемь лет на общую сумму 68 миллионов долларов. В среднем за год защитник будет получать 8,5 млн долларов, а сам контракт вступит в силу со следующего сезона.

С этого момента 24-летний татарстанец станет самым дорогим российским защитником, когда-либо выступавшим в НХЛ, и пятым среди действующих российских звезд сильнейшей лиги мира. Больше Сергачева получают лишь Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») – 11,6 млн долларов за сезон, Александр Овечкин («Вашингтон») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – по 9,5 млн долларов – и Кирилл Капризов («Миннесота») – 9 млн долларов.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли провел стабильно качественный прошлый сезон, выбив 38 очков при показателе полезности +6. Примечательно, что за всю свою взрослую североамериканскую карьеру Михаил пока еще ни разу не набирал менее 30 баллов за регулярку. Вряд ли это произойдет и в сезоне 2022/23.

По оценкам экспертов, «Тампа» со стопроцентной вероятностью окажется в заветной восьмерке на Востоке, что наверняка и позволит Сергачеву пробить свои 30+. Но вот с плей-офф все куда сложнее: ослабление и омоложение команды не сможет не сказаться в играх на выбывание. 11% журналистов считают «Тампу» претендентом на вылет в первом же раунде.

Евгений Свечников настойчиво продолжает искать шансы закрепиться в Северной Америке. В прошлом сезоне в составе «Виннипега» Свечников-старший провел свой лучший сезон в НХЛ Фото: winnipegice.ca

Евгений Свечников: «Ак Барс» – «Сан Хосе»

В отличие от своего младшего брата Евгений Свечников звездой первой величины в НХЛ так и не стал. Слухи о возможном возвращении Евгения в «Ак Барс» стабильно возникают чуть ли не каждое лето, но сам форвард настойчиво продолжает искать шансы закрепиться в Северной Америке. В прошлом сезоне в составе «Виннипега» Свечников-старший провел свой лучший сезон в НХЛ, набрав 19 (7+12) очков, а в межсезонье сменил прописку и переехал в «Сан-Хосе».

При этом, по словам агента хоккеиста Дэна Мильштейна, у Евгения на руках было еще как минимум два варианта продолжения карьеры. Как итог – 19-й номер драфта 2015 года подписал с американским клубом минимальный двухсторонний контракт на 0,75 млн долларов сроком на один сезон. Ровно столько же Свечников, к слову, получал и в «Виннипеге».

Как и для младшего брата, предстоящий сезон должен стать для Евгения решающим. Правда, на кону у Свечникова-старшего не восхождение на звездный трон, а сама возможность продолжения выступления в сильнейшей хоккейной лиге мира. Прямо сейчас перспективы 25-летнего хоккеиста даже в столь слабом «Сан-Хосе» выглядят очень туманными. С большой долей вероятности «акулы» вновь пролетят мимо плей-офф, а Андрей, если не выдавит из себя хотя бы прошлогодний результат, однозначно вернется в КХЛ. Не самый плохой вариант, учитывая, что в Казани его давно ждет контракт минимум на 60 миллионов рублей.

Даниил Журавлев: «Когда, если не сейчас? Хочется поехать за мечтой. Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Думаю, что год-два придется поиграть в АХЛ – это будет полезно» Фото: ak-bars.ru

Даниил Журавлев: «Ак Барс» – «Колорадо Эвеланш»

Зато у другого воспитанника «Ак Барса» в НХЛ все только начинается. В мае Даниил Журавлев подписал контракт новичка на два года с действующим обладателем Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш», но с ходу закрепиться в главной команде у воспитанника казанского хоккея не получилось. 22-летний защитник принял участие в двух сентябрьских выставочных матчах «лавин» против «Вегаса» и «Миннесоты», в которых не набрал очков и отметился показателем полезности «-1». Как итог, Журавлева временно отправили в фарм-клуб «Колорадо Иглз», который выступает в АХЛ.

Удивляться такому, конечно, не стоит. В «Колорадо» сейчас собрана, наверное, одна из сильнейших оборонительных линий в лиге, а сам Даниил еще летом заявлял о том, что готов к подобному развитию событий. И как бы ни складывались его дела за океаном, возвращаться в КХЛ до окончания своего контракта он не намерен.

«Когда, если не сейчас? Хочется поехать за мечтой. Не питаю надежд, что сразу заиграю в НХЛ. Думаю, что год-два придется поиграть в АХЛ — это будет полезно, чтобы привыкнуть к североамериканскому хоккею. Уехать и вернуться через полгода — это не про меня. Буду там работать, пробиваться. Запасные пути? Нет, я подписал контракт с «Колорадо» на два года и точно отыграю их в системе клуба», — говорил Журавлев.

К слову, наряду с «Каролиной» Свечникова именно «Колорадо» теперь уже Журавлева называют вторым главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли (38,6% голосов журналистов). Так что если у Даниила получится закрепиться в основе «лавин», а фавориты оправдают возложенные на них надежды, в конце июня мы получим все шансы увидеть противостояние двух бывших партнеров по команде из «Ак Барса-2000».

Молодой воспитанник «Ак Барса» Артемий Князев в свое время имел неплохие шансы закрепиться в молодом «Ак Барсе» Квартальнова, но вместо этого год назад выбрал поездку за океан Фото: ak-bars.ru

Артемий Князев: «Ак Барс» – «Сан Хосе»

Вслед за Журавлевым в фарм своего клуба отправился и другой молодой воспитанник «Ак Барса» Артемий Князев. 21-летний уроженец Казани, выбранный три года назад на драфте клубом «Сан-Хосе» под общим 48-номером, отработал с основной командой «акул» в летнем тренировочным лагере, но перед самым стартом сезона был отправлен в клуб АХЛ «Сан‑Хосе Барракуда».

К слову, аналогичная ситуация случилась с хоккеистом и в прошлом году. Сейчас же кажется, что Князев повременил со своим переездом за океан. Все-таки даже в «Барракуде» у «Сан-Хосе» имеются немало сильных и опытных защитников, а в «Шаркс» и подавно. Артемий в свое время имел неплохие шансы закрепиться в молодом «Ак Барсе» Квартальнова, но вместо этого год назад выбрал поездку за океан.

Хочется верить, что с выбором хоккеист не прогадал и через сезон мы увидим его в НХЛ. Тем более что с адаптацией в коллективе проблем у него не должно быть никаких. «Шаркс» уже сейчас является самым русским клубом НХЛ, а через пару сезонов имеет шансы стать таковым не только по количеству контрактов, но и по степени влияния хоккеистов с российским паспортом на игру и результат.

Фото на анонсе: hurricanes.nhl.com