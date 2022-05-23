«Братья наши меньшие»: в Доме актера прошла презентация майского номера журнала «Казань»

В Доме актера прошла презентация майского номера журнала «Казань», сопровождавшаяся концертной программой. Номер посвящен «меньшим братьям» жителей столицы Татарстана — домашним животным.

«Тема майского номера — домашние питомцы наших горожан. Мы обратились к ней, потому что сочли, что в наше непростое время очень важно говорить о любви к братьям нашим меньшим и к окружающим нас людям. Я думаю, для всех жителей нашего города это тема близка, ведь у многих из нас есть домашние любимцы», — подчеркнула главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Майский номер журнала поможет читателям попасть в мир уникальных и при этом добрых и трогательных историй. Из этого выпуска можно узнать о домашнем снегире Чапаеве, о Коте Казанском, о современной жизни зоопарка и о последнем в городе голубятнике.

«Статья „Последний голубятник“ посвящена Владимиру Палкину — владельцу последней голубятни Вахитовского района. Раньше голубятни были во многих дворах исторического центра, а сейчас осталась только одна. Владимир Палкин держит эту голубятню более 40 лет», — рассказала главред.

По словам Абсалямовой, наполнение выпуска гораздо шире и разнообразнее, чем можно себе представить по тому, как сформулирована тема номера. В частности, не обошлось без историй о выдающихся казанцах и юбилейных датах. На этот раз речь зашла о столетии пионерии.

«Мы рады, что нашлись у нас неравнодушные горожанки, которые поделились своими воспоминаниями. Одна из них — Розалия Садыкова, которая рассказала, как она побывала в „Артеке“ по пионерской путевке», — отметила руководитель журнала.

Разнообразили вечер яркие выступления музыкантов — героев майского номера журнала. Это были гитарист Александр Лаврентьев, ансамбль Guitarra Magia, группа With, уникальный ансамбль незрячих музыкантов «НеЗаМи», джазмен Евгений Соколов, Владимир Чигарев и другие.