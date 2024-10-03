Братья Метшины организовали поездку для ветеранов в Казань и Москву

С 29 сентября по 2 октября депутат Государственной Думы Айдар Метшин и мэр Казани Ильсур Метшин организовали экскурсионную поездку для Совета ветеранов Нижнекамского района с посещением двух городов — Москвы и Казани.

Делегация состояла из 35 активных участников в возрасте от 64 до 87 лет.

Во время путешествия по Москве ветераны посетили масштабный и уникальный парк «Патриот». На речной прогулке на комфортабельном теплоходе «Радиссон» они с удовольствием фотографировались и знакомились с достопримечательностями центра Москвы.

Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий лично провел экскурсию для почетных жителей Нижнекамска по музею В.В.Высоцкого с ужином в его клубе, где до сих пор сохранена атмосфера творчества.

Кульминацией поездки было посещение Государственной Думы с участием в качестве почетных гостей в Пленарном заседании.

За круглым столом с депутатами Айдаром Метшиным, Ириной Родниной, Ниной Останиной, Айратом Фарраховым, Русланом Гаджиевым нижнекамцы задали актуальные проблемные вопросы.

Особенным и запоминающимся, со слов участников, стало приветствие всех депутатов Государственной Думы, прервавших свое заседание, в адрес делегации из Нижнекамска.

Совет ветеранов уезжал из Государственной Думы с памятными подарками и морем позитивных эмоций.

На обратном пути по приглашению мэра Казани Ильсура Метшина посетили Казань, где увидели ключевые объекты столицы республики: парк Урам, Центр семьи «Казан», Национальную библиотеку и IT-парк им.Башира Рамеева.

Ветераны выражают большую благодарность Айдару и Ильсуру Метшиным за внимание и заботу к старшему поколению.