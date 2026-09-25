Братья Андреасян намерены снять байопик о певце Михаиле Круге

Режиссер Сарик Андреасян и продюсер Гевонд Андреасян в следующем, 2027 году планируют снять байопик л певце Михаиле Круге. Творческими планами один из братьев, Гевонд, поделился в ходе дискуссии «Жадность и жанры» на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, пишет «Комсомольская правда».

«<...> скажу еще один эксклюзив: мы в 2027 году запустим байопик о Михаиле Круге. Расскажем о его становлении, от детства до, к сожалению, момента убийства», – заметил кинематографист.

Кроме того, Гевонд Андреасян сообщил о приобретении прав на книги и предстоящем запуске цикла фильмов-мелодрам. Также он подтвердил продолжение съемок картины о фигуристе Романе Костомарове, который из-за тяжелых осложнений после коронавируса потерял руки и ноги.

В беседе также приняли участие Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и Константин Эрнст. Последний признался, что не смог досмотреть до конца ни одного фильма Андреасянов.

«Не знаю, Константин Львович, наши фильмы каких годов вы смотрели, потому что они отличаются. С каждым годом мы делаем лучше, поверьте, просто попробуйте еще раз», – отреагировал на это замечание Гевонд.