Брат-соратник строителя Храма Всех Религий Ильгиз Ханов издал автобиографический каталог

Мастер кисти Ильгиз Ханов – родной брат строителя Храма Всех Религий в Казани Ильдара Ханова – издал автобиографическую книгу-каталог о собственном творческом пути. «Зодчий. Художник. Иконописец. Книга о создателе Международного духовного центра культурного единения» – 160-страничное иллюстрированное издание, в ноябрьские праздники трехтысячным тиражом поступившее в Казань. Вышла также и книга «Братья Хановы».

«Пока живой, решил, надо издать. Когда меня не станет, это никому не надо будет. Я завершил внутри Храма Всех Религий ряд объектов (зал Будды, зал Шивы, делаю татарский зал), сейчас их публикую. Приезжайте – посмотрите: едем в Барселону, едем в Таиланд, а здесь, у нас, все это есть, у нас под носом, а мы не видим», – прокомментировал художник выход книги и свою работу во время подготовки издания.

На форзаце отмечается, что Ильгиз Ханов за большие заслуги в деле возрождения духовности русского народа был награжден решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II почетными грамотами и орденами Русской православной церкви имени Преподобного Андрея Рублева I и II степени.

После смерти брата Ильдара Ханова в 2013 году, последовавших годах юридического оформления наследства и пожара в Храме Всех Религий в апреле 2017 года Ильгиз создал в нем Международный культурный центр духовного единения. Авторами сопроводительных текстов в книге о творчестве Ильгиза и созданном им Центре стали Мария Валяева и Виктор Кирносов.

Тверская, Архангельская, Орловская, Калужская, Псковская области, Казань, Москва, Ненецкий автономный округ (Нарьян-Мар), резиденция Президента РФ Владимира Путина на Валдае – это лишь часть мест, где в соборах и храмах Ильгиз Ханов реставрировал и расписывал иконостасы, иконы, фрески, киоты, выполнял альфрейные работы.

Весь тираж издания, сообщил ИА «Татар-информ» художник, находится в Казани.