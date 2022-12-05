Брат экс-борца с коррупцией из РТ на приговоре: «Пришли мне нарды из хлеба»

Вахитовский суд Казани сегодня поставил точку в деле экс-руководителя отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Рустема Нариманова. Его осудили за мошенничество на 5 миллионов рублей, а также за получение взятки на такую же сумму. Бумажное сердце в поддержку от близких и штраф на 36 миллионов рублей: подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Поддержать подсудимого сегодня пришли его сестра, брат, родители и жена. Когда экс-главу отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Рустема Нариманова судебные приставы заводили по коридору в зал, близкие поддерживали его теплыми словами, а сестра стояла с вырезанным из бумаги сердечком в руках.

«Мы все здесь, мы все тебя любим», – сказала Нариманову супруга.

Экс-руководителя отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Рустема Нариманова осудили за мошенничество на 5 миллионов рублей Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

За что судят экс-руководителя отдела УЭБ и ПК МВД РТ

В уголовном деле бывшего полицейского четыре эпизода.

Первые два эпизода касаются мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, организация «Логистик», подконтрольная Нариманову, подала в организацию «Татлизинг» документы о покупке несуществующего завода. «Татлизинг» выделил деньги на покупку этого завода. Позже выяснилось, что завода не существует, а деньги уже были выделены. В результате на счет «Логистика» были перечислены 5 миллионов рублей из бюджета – это цена поставки.

Второй эпизод касается закупки бетона фирмой «Легион» у все того же «Логистика», бетон так же, как и завод, существовал только на бумаге. По версии следствия, «Легион» заключил с «Логистиком» контракт на 2,25 миллиона рублей. Однако никакого бетона так и не дождался. Однако среди потерпевших фирма «Легион» не фигурирует, поскольку деньги, на которые планировалось купить стройматериалы, принадлежали «Татлизингу».

Еще один эпизод касается взятки, которую, по версии следствия, директор и учредитель фирм «Легион», «Сириус», «Орион», «Спецтара» и «Логистик» дал Нариманову за покровительство. В качестве взятки Нариманов получил машину и квартиру, стоимость которых оценивается почти в 5 миллионов рублей.

Последний эпизод связан с мобильной аферой. По версии следствия, после увольнения со службы в декабре 2014 года Нариманов на протяжении 4 лет продолжал требовать с Емельянова деньги за покровительство. Все это время предприниматель оплачивал его мобильную связь, в общей сложности на это ушло порядка 20 тысяч рублей.

«На мой взгляд, это ущербное дело»

Перед началом заседания с корреспондентом «Татар-информа» согласилась поговорить адвокат Нариманова Елена Устратова. По ее мнению, это дело, в котором слишком много странных обстоятельств.

Елена Устратова: «Дело это очень спорное, следствие допускает многочисленные нарушения» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Виновным мой подзащитный себя не признает по всем статьям обвинения. Дело это очень спорное, следствие допускает многочисленные нарушения. Например, доказательств в совершении мошенничества с "Татлизингом" нет никаких абсолютно. Нет ни места, ни даты, ни суммы, как будто просто показывают пальцем и говорят – это он виновен. На мой взгляд, это ущербное дело. Очень странное обстоятельство еще, что дело объемом 14 томов у прокуратуры республики пробыло всего два дня, то есть его никто не читал. На сегодняшний день судопроизводство имеет обвинительный уклон по статьям о коррупции, уже ходит поговорка: "Борьба с коррупцией страшнее самой коррупции". В любом случае будем обжаловать», – рассказала Елена Устратова.

Она настаивает на том, что ее подзащитный знал, что его арестуют, и все равно вернулся в Россию. По ее словам, это первый подобный случай в ее практике и она искренне восхищается уверенностью Нариманова в своей позиции.

«Вот вы скажите, каким нужно быть уверенным в собственной правоте человеком, чтобы, имея вид на жительство в Турции, приехать обратно в Россию, зная, что тебя арестуют. Он уехал в Турцию еще до того, как ему предъявили все эти обвинения, и жил там. О том, что его привлекают в качестве обвиняемого, узнал, будучи там. Он приехал, чтобы доказать свою невиновность. Это первый подобный случай в моей практике. Он и сам работал в органах, знал все эти механизмы и все равно вернулся», – поделилась Елена Устратова.

По словам адвоката, Нариманов еще до прений вызвался добровольцем и написал заявление в военкомат.

«Он же вызвался добровольцем, написал два рапорта. Военкомат ему даже ответил: приходите на призывной пункт для заключения контракта. Я так полагаю, что это возможно будет сделать только после вступления приговора в законную силу. Знаете, он окончил суворовское училище, всю жизнь он готовился либо к службе в органах, либо к службе в армии. Для него это естественно», – дополнила она.

«Рустем, пришли мне нарды из хлеба»

После этого разговора участников процесса допустили в зал судебного заседания. Так как судья еще не вышел из совещательной комнаты, у подсудимого была пара минут, чтобы поговорить с близкими.

«Я хочу сказать спасибо всем, кто пришел меня сегодня поддержать. Дорогая, пожалуйста, не приходи потом ко мне в изолятор, ты можешь там что-нибудь подцепить. Я бы хотел дать небольшое интервью для СМИ», – заявил Рустем Нариманов.

Брат Нуриманова, когда услышал от него о том, что в СИЗО черствый хлеб, решил пошутить и попросил Рустема сделать ему нарды из хлеба Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Приговор сегодня судья зачитывал около трех часов. Чтобы дать небольшую передышку себе и присутствующим, судье пришлось сделать два перерыва по 10 минут.

Во время одного из перерывов родственники остались в зале и смогли немного пообщаться с подсудимым.

Ты обещаешь выдержать все это? Курить начал? Не кури, это вредно, – сказал Нариманов-старший.

Обещаю, я не могу бросить, тут слишком много нервов, но я попробую.

У тебя рак легких будет от таких привычек, здоровье побереги, – вмешался в разговор брат подсудимого.

Брат Нариманова, когда услышал от него о том, что в СИЗО черствый хлеб, решил пошутить и попросил Рустема сделать ему нарды из хлеба. Тот шутку оценил и сказал, что пришлет ему потом нормальные из Турции.

«Никому моя правда не нужна»

Перед возвращением судьи Нариманов успел обратиться к своему адвокату. Он делал вид, что не понимает, что вообще происходит.

«Как так, они сговорились, никому моя правда не нужна. Неужели суд не встанет на мою сторону?» – спросил он.

Адвокат его резко прервала и попросила быть аккуратнее в выражениях, так как приговор на тот момент еще не прозвучал, а потому делать выводы рано.

Рустема Нариманова приговорили к 10 годам колонии строгого режима с лишением специального звания «подполковник» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судья вышел из совещательной комнаты и продолжил. Спустя час прозвучала резолютивная часть приговора – Рустема Нариманова приговорили к 10 годам колонии строгого режима с лишением специального звания «подполковник» и права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Также его оштрафовали на 36 миллионов рублей в пользу государства. При этом Нариманову зачли время нахождения в СИЗО, и ему остается отсидеть около 8 лет. Суд оправдал его по эпизоду мошенничества с мобильной аферой. Приговор вступит в законную силу через 10 дней.

Родственники и близкие Нариманова отказались комментировать ситуацию, их увела за собой адвокат подальше от зала, чтобы поговорить.