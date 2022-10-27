Брамсовский трагизм по-башкирски: с La Primavera выступил кларнетист топ-класса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новом сезоне худрук и главный дирижер камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов обещал знакомить слушателей с таким необычным симбиозом, как солирующий духовой инструмент и струнный оркестр. В мировой музыкальной практике такое сочетание — достаточно редкое явление.

Накануне состоялось совместное выступление кларнета со струнным коллективом, которое заставило гостей концерта открыть для себя кларнет заново. Этому поспособствовали как выбор исполняемого сочинения — это была оркестровая версия Кларнетового квинтета Иоганнеса Брамса, так и приглашение одного из лучших кларнетистов современности — заслуженного артиста Республики Башкортостан Артура Назиуллина.

Сочинение в своё время было написано специально для выдающегося кларнетиста Рихарда Мюльфельда. Брамс настолько уважал этого музыканта, что отчислял ему все гонорары за исполнение своих сочинений с участием кларнета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исполнение Артура Назиуллина не оставило никаких сомнений, что если бы Брамс знал и его, то Мюльфельд не остался бы единственным любимчиком композитора среди кларнетистов.

Увы, Брамс не дожил буквально пару столетий до этого открытия, потому нашему современнику остается довольствоваться признанием Международной ассоциации кларнетистов, которая внесла имя Назиуллина в топ-10 перспективнейших кларнетистов мира нового поколения.

Невероятно трепетная и в то же время виртуозная манера игры в сочетании с уникальным тембром самого инструмента с его матовым звучанием в низком и невероятно выразительным среднем тембрах помогли остановиться времени в Большом концертом зале имени Сайдашева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особые темповые эффекты в обрамлении струнных с их мелодичными лёгкими и в то же время виртуозными партиями в каждой из групп на 40 минут заставили публику забыть обо всем.

«Это сочинение — серьезный вызов для камерного оркестра. Одно дело, когда насыщенные партии поручены одному из инструментов, и совершенно другое — когда целым группам. Казань имеет невероятно профессиональный коллектив и такого же невероятного маэстро, который им руководит. Здесь я по-настоящему погрузился в брамсовский трагизм и получил колоссальное удовольствие от игры, тем более в вашем концертном зале, который, я убеждён, строился специально для меня. Звук кларнета здесь буквально летит», — поделился впечатлениями Артур Назиуллин.

Публика была сражена: аплодисменты не смолкали до тех пор, пока музыканты не сдались и не подарили этот необычайный симбиоз уже в одной из «Песен без слов» Феликса Мендельсона.

В этот же день случилось и еще одно необычное событие — во втором отделении в качестве солиста был выведен концертмейстер оркестра La Primavera Михаил Редреев. Вместе с родным коллективом он исполнил Вариации на оригинальную тему для скрипки с оркестром Генрика Венявского.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Михаил — настоящий ансамблевый скрипач, весьма трудолюбивый, стремящийся достигнуть совершенства в своём деле. Я не боюсь того, что кто-либо из музыкантов оркестра захочет развиваться в сольном исполнительстве отдельно от оркестра или уйдет по иным причинам. Но если получится вывести таким образом его на новый уровень — это пойдет на пользу как самому музыканту, так и коллективу в целом», — убеждён Рустем Абязов.

Таким «ходом» Рустем Абязов приоткрыл и замысел на традиционный концерт, который проходит ко Дню дурака (это один из самых любимых публикой проектов). В этот день музыканты оркестра будут открыты в новом для слушателей качестве солистов.

Следующее открытие для публики случится уже 9 ноября. Тогда окажется представлен неожиданный для соло инструмент — туба в руках Федора Шагова.