«Брал микрозаймы с телефонов подруг, пока те спали»: жителя Казани судят за мошенничество

Ришата Загртдинова из Казани обвиняют в том, что он обманул несколько человек – на девушек оформлял микрозаймы с их телефонов по их данным, парня уговорил вложиться в криптовалюту, а деньги оставил себе. Теперь в схемах его обмана разбирается суд.





Ришата Загртдинова обвиняют в мошенничестве, кражах, неправомерном доступе к компьютерной информации. В его уголовном деле 19 эпизодов

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Если не найду деньги, у меня будут проблемы»

В Советском суде Казани сегодня стартовало дело Ришата Загртдинова. По версии следствия, жертвами его обмана стали три девушки, и один молодой человек. Ришата Загртдинова обвиняют в мошенничестве, кражах, неправомерном доступе к компьютерной информации. В его уголовном деле 19 эпизодов.

На заседание сегодня явились сам подсудимый, его защитник, а также свидетель, которого суд оставил в коридоре и обещал позвать позже для допроса. Подсудимый – молодой человек 2003 года рождения.

Оглашать обвинение начали с эпизода мошенничества. По версии следствия, в 2023 году, Загртдинов попросил в долг у своей знакомой 65 тысяч рублей. Он объяснил ей, что деньги ему нужны для того, чтобы снять квартиру. Необходимой суммы у нее не оказалось, тогда, как следует из материалов дела, она завела кредитную карту, и перевела с нее 65 тысяч Загртдинову. Он обещал девушке вернуть все деньги.

Позже он обратился уже к другой своей знакомой, попросил у нее 120 тысяч рублей. В этот раз под предлогом того, что если он быстро не найдет деньги, то у него будут серьезные проблемы. Знакомая поверила, деньги она передала ему наличными. После этого он занял у нее еще 45 тысяч рублей. Отдавать, по версии следствия, подсудимый ничего не планировал.

«Оставался на ночь и с телефонов девушек брал микрозаймы»

Позже в ход пошли новые схемы обмана – Загртдинов позвонил все той же подруге, рассказал, что попал в ДТП. Для решения проблемы он попросил у нее 10 тысяч рублей. Ни в какое ДТП, уверено следствие, Загртдинов не попадал. Чуть позже он попросил еще 25 тысяч у этой же знакомой, на этот раз якобы для того, что бы отремонтировать машину.

Еще один эпизод в деле связан с обманом знакомого – Загрутдинов предложил ему вложиться в криптовалюту, обещая зароботок. Парень поверил, передал Загрутдинову 310 тысяч рублей, но дивидендов так и не увидел. Его деньги Загрутдинов, по версии следствия, оставил себе.

Еще одна схема обмана связана была с микрозаймами. Загрдтинов приходил в гости к знакомым девушкам, оставался на ночь, а пока те спали, он с их телефонов по их данным брал микрозаймы на разных сайтах. Деньги переводил себе. По версии следствия, на одну из своих знакомых Загрдтинов взял микрозаймов более чем на 20 тысяч рублей.

Общий ущерб по всем эпизодам составил 957,400 тысячи рублей. Стоит напомнить, что весь ущерб, по словам подсудимого уже выплачен. Со следующего заседания суде начнет выслушивать потерпевших.