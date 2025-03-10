«Брал деньги на операции родне»: в Казани горе-любовника судят за обман возлюбленной

Сотрудник ФСБ, военнослужащий в Сирии или водитель из Казани. Три личности объединились в подсудимом Ильфате Набиуллине ради одной цели – обмануть девушку и закрыть старый кредит. В Ново-Савиновском суде Казани сегодня разбирались в легендах мужчины, который выпрашивал деньги, прикрываясь смертью родных. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Говорил, что сотрудник ФСБ, и вытягивал из влюбленной девушки деньги»

Ново-Савиновский суд Казани приступил к рассмотрению дела Ильфата Набиуллина. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, подсудимый переехал в Казань в сентябре 2022 года и начал жить в хостеле. В нем же в ноябре 2023 года он встретил уроженку Башкирии Валееву. Набиуллин проживал там, по его словам, из-за того, что затопило собственную квартиру на улице Павлюхина. На самом же деле никакой квартиры у него не было.

Через какое-то время после знакомства Набиуллин поехал в романтическое путешествие в Нижний Новгород с Валеевой, после этого они начали встречаться. Пара переехала в съемную квартиру и начала обустраивать гнездышко. Потом Валеевой пришлось переехать жить к своим родителям, и отношения в паре поугасли.

У Набиуллина оставались незакрытые кредиты, и он решил обманом вытаскивать деньги из своей пассии, придумывая различные байки. Его «коронкой» была история, что родственникам якобы нужна серьезная операция. Также он любил рассказывать, что находится на службе в Сирии или работает в ФСБ. Таким образом он выклянчил у Валеевой больше миллиона. Самый большой перевод в деле – 776 тысяч рублей.

Остальные – меньше, варьируются от 300 рублей до 200 тысяч. Даже в самые голодные дни девушка не забывала переводить возлюбленному по 500-1000 рублей.

«С 2021 года я работал водителем в УФНС, при мне тогда было удостоверение. В 2023 году я стал просто водителем, так как штат расформировали. Во время общения с Валеевой я говорил ей, что нахожусь на службе в ФСБ, хотя это было неправдой. Через какое-то время Валеева от родителей снова приехала в Казань, я сказал ей, что нахожусь в рабочих командировках. Она жила в хостеле в это время», – рассказал подсудимый.

У Набиуллина оставались незакрытые кредиты, и он решил обманом вытаскивать деньги из своей пассии, придумывая различные байки. Таким образом он выклянчил у Валеевой больше миллиона Фото: © «Татар-информ»

«Ради денег я сказал ей, что мой отец умер на операционном столе»

На самом же деле Ильфат Набиуллин никуда не уезжал, он просто сменил место жительства с хостела на съемную квартиру. Общение с дамой сердца прекращать при этом не стал.

«Во время переписки я говорил ей об отце, инвалиде второй группы, что ему нужна операция. В ноябре 2023 года она перевела деньги на операцию для моего отца, но деньги я потратил на погашение кредита. Я соврал Валеевой, что отец умер на операционном столе. Тогда она перевела мне еще денег. На самом деле мой отец сейчас жив и здоров», – дополнил Набиуллин.

Так как из-за долгов все банковские карты Набиуллина были заблокированы, он просил перевести деньги на номер друга.

«Основная сумма по моему долгу была около миллиона рублей, и я хотел закрыть его с помощью Валеевой. Конкретный срок, когда я верну ей деньги, я не говорил. Мы продолжали общаться, она продолжала верить. Я ей говорил, что мне негде жить и нечего есть. Она отправляла мне маленькие суммы на еду, так как я говорил, что там, где я работаю, еда очень дорогая», – дополнил подсудимый.

Также он отправил скриншот с сообщением якобы от брата: «После смерти отца мама стала себя плохо чувствовать».

«И якобы мой брат выставил машину на продажу. Сообщение не настоящее, я его отправил сам. Я попросил у Валеевой снова деньги, теперь уже на операцию для мамы. Мама на самом деле у меня тоже жива, у нее есть проблемы, но не с сердцем», – рассказал Набиуллин.

В сообщениях в мессенджере Ильфат Набиуллин рассказывал Валеевой, что у него очень трудная жизнь. Что он воевал в Сирии, при этом занимается благотворительностью и бизнесом, связанным с грузоперевозками. После родных отца и матери в своих фантазиях и ради денег Набиуллин «пожертвовал» бывшей супругой и ребенком.

«Я говорил, что моя прошлая семья погибла в автокатастрофе. А в январе 2024 года я сказал, что хочу вернуться домой из Сирии, но руководство меня не отпускает без взятки в 350 тысяч рублей. Тогда Валеева засомневалась, но спросила, действительно ли это поможет мне вернуться домой. Я ответил, что да», – рассказал подсудимый.

Ильфат Набиуллин в своих фантазиях был как рыба в воде. На сомнения девушки он заявил, что зарабатывает по 100 тысяч рублей в сутки, но снять их не может, так как находится на службе. Девушка перевела ему деньги, но увы, взятка не помогла и Ильфата Набиуллина, по его словам, обманули.

«Тогда я решил якобы сам вернуться домой и сбежать с базы. Она переводила деньги мне на дорогу и еду. Так как по легенде я решил уехать, мне начали угрожать люди из Казани. А так как я работаю в ФСБ, значит, я могу попросить найти этих людей, но мне снова нужны деньги, чтобы им заплатить. Таким образом я тянул время и деньги из Валеевой, чтобы закрыть свой настоящий кредит», – подытожил подсудимый.

Судья в шутку отметил, что количество сотрудников ФСБ на квадратный метр зашкаливает, ему даже тяжело их считать.

Адвокат подсудимого отметила, что ее подзащитный полностью признал вину и рассказал в суде все обстоятельства преступления Фото: © «Татар-информ»

«Дайте ему максимальный срок»

После этого начались судебные прения. Слово предоставили и пострадавшей. Она заявила, что частично Ильфат Набиуллин вернул ей деньги, но он до сих пор должен ей больше 600 тысяч рублей.

«Другими способами он загладить вину не пытался. Возвращать деньги начал после того, как я написала заявление в полицию. Я бы хотела добавить, что у меня на сегодняшний день большие долги по кредитам из-за того, что я ему помогала. У меня испорчена кредитная история, я получила моральный ущерб, потратила год своей жизни, кучу нервов. Прошу дать ему максимальный срок лишения свободы», – добавила девушка.

Государственный обвинитель в прениях обратила внимание на то, что вина Набиуллина подтверждается полностью. В том числе его признанием.

«Смягчающим обстоятельством является явка с повинной, ребенок, возвращение части долга. Прошу признать виновным и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей. Гражданский иск удовлетворить, меру пресечения изменить на содержание под стражей и арестовать в зале суда», – сказала она.

Адвокат подсудимого отметила, что ее подзащитный полностью признал вину и рассказал в суде все обстоятельства преступления.

«При назначении наказания прошу принять в качестве смягчения раскаяние в содеянном, признание, возмещение ущерба. Я не согласен с гособвинителем, что мой подзащитный подлежит исправительным работам, потому что он не судим, первый раз привлекается к ответственности. Также штраф тоже лишний. Его невозможно исполнить в исправительной колонии, кроме того, у него еще есть невыплаченный долг. Я считаю наказание слишком жестоким. Прошу наказание, не связанное с лишением свободы», – заявила адвокат.

Ильфат Набиуллин в прениях еще раз заявил, что сожалеет о своем поступке.

«Я постараюсь остатки суммы, которую должен ей закрыть, возместить, весь ущерб. Вину свою признаю, не думал, что до такого дойдет. Я не прятался, не уходил от следствия, говорил всегда правду. Прошу наказания более легкого, условного. Обещаю все вернуть», – сказал он.