Брал Берлин, бил бандеровцев и был знаком с Девятаевым: история ветерана войны из Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Освобождал Украину, Польшу, Германию, Чехословакию

Александр Михайлович Малов родился 2 октября 1926 года. На пороге своего 98-летия он бодр и держит себя в хорошей форме. До недавних пор ездил в сад сажать картошку, но сейчас подарил участок внуку, говорит, что огородничать больше не хочет.

Биография ветерана настолько богата, что описать все его заслуги списком просто невозможно. Вот лишь малый перечень: в 17 лет он был мобилизован, отучился на танкиста, участвовал в шести крупных боевых операциях Первого Украинского фронта, освобождал Украину, Польшу, Германию, Чехословакию. Был ранен в бою вместе с Девятаевым, боролся с бандеровцами, дошел до Берлина. После победы остался служить в Германии. Затем стал работать в колхозе на руководящих должностях и много лет жизни посвятил журналистике. Уже выйдя на пенсию, герой объездил места сражений Великой Отечественной войны и написал об этом книгу.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Для беседы он пригласил нас к себе домой. Живет Александр Михайлович в «сталинке», на его подъезде висит плакат, оповещающий всех, что здесь живет ветеран Великой Отечественной войны, и табличка с его биографией.

Александр Михайлович встречает гостей и приглашает в свой рабочий кабинет. Здесь стеллажи с книгами, стену украшает его портрет, подаренный Комитетом ветеранов войны, где он проработал много лет пресс-секретарем.

Ветеран показывает свои книги – в одной из них он собрал воспоминания участников войны из Татарстана, в другой описал свое путешествие по местам сражений.

«Я проехал по местам боев, везде возложил цветы, постоял перед памятниками, кладбищами, где захоронены наши бойцы, сложившие голову и в Берлине, и под Берлином, и во всей Восточной Германии. Мне дали машину, и я за три дня объездил все пути, где мы прошли с боями. Но я начал путешествие в обратном направлении, потому что воевать я начал с Западной Укрины, а там, когда я поехал, уже подняли голову бандеровцы и началась охота на журналистов. Я только с третьей попытки, минуя бандеровские места, попал в Берлин», – поделился Александр Михайлович.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я ботинки первый раз только в шестом классе надел, ходил в валенках и лаптях»

Родился он в Кайбицком районе, в селе Молькеево. У родителей Александра Михайловича было семеро детей. Сейчас он отец двоих сыновей и дочери и дедушка шести внуков и одного правнука.

«У меня уже куда больше должно было быть правнуков, но я женился поздно. На войне получил ранение легкого и долго боролся с последствиями, поэтому жениться не спешил. Только в 34 года обзавелся семьей», – рассказал ветеран.

Его мать была замужем за участником Первой мировой войны – он погиб во время сражений.

«У нее родился сын, который даже отца не видел. Десять лет она вдовой проходила и потом вышла замуж за моего отца, который тоже был вдовцом. У него уже было двое детей. А потом родился я и еще мои младшие братья с сестрой», – рассказывает он.

Александр Михайлович вспоминает, что жили они натуральным хозяйством – даже ткани для одежды изготавливали сами.

«Современные женщины толстеют от безделья, а там – в сельской местности – не растолстеешь. Во-первых, с питанием еле-еле – от урожая до урожая тянули, да еще и не всегда хватало. А во-вторых, работы было много. Обувь тоже сам отец делал – я ботинки первый раз только в шестом классе надел, ходил в валенках и лаптях. Мать, начиная от того, что сама замачивала лен, сама ткала, потом шила одежду. Отец занимался и пчеловодством, и овощеводством, и работал бригадиром дорожного хозяйства. Тяжело было жить, но концы с концами сводили», – вспоминает Александр Михайлович.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В январе 43-го года брат героически погиб при прорыве блокады Ленинграда»

Александр Михайлович вспоминает, что для отмывания овечьей шерсти использовали серу, хранили ее родители в шкафу. Она была в виде кристаллов, похожая на конфеты ландрин.

«Мой девятилетний братишка съел одну конфету. Он долго умирал, врачей в селе не было, только фельдшер, да и мама не понимала, что случилось. Это было до войны, а уже в 41-м году моя шестилетняя сестренка вышла на мороз на улицу и у нее вышел чирей на голове. Был у нас местный коновал – кто к нему ни обращался за помощью, все умирали. Вот он сестренке нарыв вскрыл, занес заражение, так она и умерла к семи годам», – вспоминает Александр Михайлович.

Когда началась Великая Отечественная война, первым призвали старшего брата. Отца не стали мобилизовать по состоянию здоровья.

«Брат мой был 1911 года рождения, до войны он отслужил два года в армии, вернулся в 1940 году, помню, как девушки на него заглядывались. Война началась, и его сразу забрали. В августе его ранило в ногу, его вывезли в Ташкент, там он полгода лечился, вернулся, учительствовал. И его во второй раз мобилизовали. И вот в январе 1943 года, я уже был в учебном полку в Рязани, получил сообщение, что брат героически погиб при прорыве блокады Ленинграда», – рассказал Александр Михайлович.

Он долгие годы искал могилу брата, выяснил, что захоронен он был в Псковской области в деревне Лепки. Александр Михайлович съездил туда и добился, чтобы на памятнике воинам дописали имя брата.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я сражался и с бандеровцами, и с власовцами»

«2 октября мне исполнилось 17 лет, и 5-го числа меня мобилизовали. По Конституции Советского Союза призывали в 19 лет. Но поскольку у нас в первые дни войны в киевском котле погибли и были взяты в плен сразу три миллиона человек, начали призывать и 18-летних, а потом и 17-летних. Поскольку я работал трактористом с 16 лет и неплохо разбирался в технике, меня отправили в Рязанское танковое училище. Полгода учебы, и потом я попал в действующую армию», – поделился ветеран Великой Отечественной войны.

Так он оказался в 57-м отделении тяжелого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко.

«В составе этого полка я прошел Львовско-Сандомирскую операцию. Все, выдохлись. Оттянули нас на пополнение, и оттянули намеренно в гнездо бандеровцев в один из населенных пунктов Львовской области. Я сражался и с бандеровцами, и с власовцами помимо немцев», – говорит он.

Александр Михайлович вспоминает, что там организовали советскую комендатуру.

«Человек 12-15 комендатуры было: днем они вроде бы советской власти придерживались, а ночью хозяйничали в городе, как бандеровцы. Нас, видимо, для этого и поставили в этом городишке, чтобы помочь установить там советскую власть. В первую же ночь наши патрули после комендантского часа заметили на улице людей, кричим: “Стой, стрелять буду!” Никакой реакции. Пришлось пристрелить. Потом за их телами пришли родственники, говорят, что они глухонемые были, поэтому не отреагировали. А какого рожна глухому после комендантского часа на улице нужно было делать!? Бандеровец!» – с эмоциями вспоминает участник войны.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Пулеметчик был бандеровцем. Когда наши пошли в атаку, он начал их расстреливать в спину»

Остатки полка тогда поселились в лесу за городом, а к ним пристроился армейский санбат.

«Девчонки-медики в первый же день, как поселились, взяли котелки, пошли в деревню, и все – с концами. И там ничего не найдешь, потому что у бандеровцев, оказывается, схронов было много, подземные жилища, они там оружие хранили. Однажды нас разбудили по тревоге – ночью проходил поезд с боеприпасами, его остановили бандеровцы и семь вагонов разгрузили. Взяли все, что смогли унести. Мы пришли туда, и даже тележных следов нет, все замели метелками», – поделился Александр Михайлович.

Бойцам полка приказали участвовать в облаве на бандеровцев. Выехали они на поляну и увидели, как трое мужчин побежали в лес. Догнали их и стали опрашивать.

«Командир полка спрашивает их: “Кто такие?”, а они отвечают, что пастухи. Но стадо-то втроем не пасут. Он приказал им разуваться, смотрит, а у них ногти на больших пальцах пострижены наискосок – так по уставу полагалось в польской армии. И их тут же расстреляли без суда и следствия», – вспоминает ветеран.

Остальных мужчин призывного возраста, кого поймали в деревне, передали в военкомат и оттуда их отправили на фронт. Правда, такие и дальше воевали, как предатели.

«Было и такое, что однажды пехотная рота пошла в атаку, а среди них пулеметчиком заделался бандеровец. Остался на позиции и начал своих же расстреливать в спину», – вспоминает он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы с Михаилом Девятаевым оба пострадали на Сандомирском плацдарме»

«Я прослужил шесть лет. Год был на фронте безвылазно. Однажды ходил в атаку на штурм, нам поставили задачу захватить участок на правом берегу Одера, чтобы потом он плацдармом был. Один раз я был ранен», – поделился Александр Михайлович.

А ранение он получил на Сандомирском плацдарме. К тому времени в полку оставалось только четыре танка. Силы фашистов превосходили.

Ветеран достал книгу, открыл и показал автограф Девятаева на первой странице

«Мы с Михаилом Петровичем оба пострадали именно на Сандомирском плацдарме. Немцы получили подкрепление из Румынии и Германии и поднажали на нас. И мы побежали – ну что, четыре танка только! На помощь нам прислали штурмовиков Ил-2, а на прикрытие прислали истребителей. Вот там Девятаев был сбит и пленен. А я пострадал на земле», – вспоминает он.

Только много лет спустя, пообщавшись с Девятаевым и прочитав его книгу, которую он подарил, Александр Михайлович понял, насколько многое их связывает.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«На стене Рейхстага я написал свою фамилию – ‘’Малов’’»

После ранения и лечения Александр Михайлович снова оказался в строю. И вот в середине апреля его полк двинулся на Берлин, к 24 апреля зашли в столицу фашистской Германии.

«Наш полк зашел в Берлин с юго-запада. По пути взяли в плен около 60 тысяч немцев, еще 20 тысяч уничтожили. И вот зашли в город. Танкистам воевать в уличных боях очень трудно – фашисты же готовились к встрече с нами. В уличной канализации, подвальных помещениях, на крышах стояли стрелки и били по нам фаустпатронами – они до 50 метров доставали и могли пробить 10-сантиметровую броню», – вспоминает Александр Михайлович.

Рейхстаг был взят. Ветеран с гордостью показывает фотографию в одной из своих книг – на ней запечатлен фрагмент стены, на котором советские солдаты оставили свои фамилии. Среди множества надписей – «Малов».

2 мая полк вышел из города и двинулся в сторону Праги, где встретил День Победы.

«Но о том, что наши победили, мы узнали еще до этого, в Рудных горах. Чехи восстали против немцев – они же были у них в оккупации, обратились к союзникам за помощью, потому что там была миллионная группировка немецкая: и танки, и самолеты, и артиллерия. А у восставших какое оружие? Ну стрелковое, в лучшем случае минометы, может быть, где-то были. Мы без отдыха после 2 мая начали двигаться из Берлина в Прагу, и с 8-го на 9-е остановились во взорванном туннеле Рудных гор. Чистить это было невозможно, нужно было искать обходные пути. А там гора такая, которую не объедешь нигде. Но мы нашли способ: пушки назад, взяли самого лучшего механика-водителя и решили спускаться вниз, минуя дороги. По лесу – крутой спуск, а решились потому, что танк идет, давит реликтовые сосны, они придерживают танк. За ним все остальные танки прошли», – вспоминает Александр Михайлович.

Еще с вечера 8 мая, пока полк ждал решения командования, прошел слух, что война кончилась, рассказывает ветеран.

«Бдительный командир сказал: “Отставить, что за демобилизующее сообщение распространяете?” А потом пошли в штабную машину в хвост колонны нашего полка. Там у них рация, связь – говорят, да, на самом деле подписали капитуляцию», – рассказывает ветеран.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После войны работал в комсомоле, потом стал журналистом

Когда закончилась война, Александр Малов остался в рядах Советской Армии на территории Германии.

«Немцы – законопослушный народ. Они ни одного солдата советского не тронули после войны», – рассказывает Александр Михайлович.

За участие в Великой Отечественной войне Александр Малов был награжден орденом Славы, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над Германией» и «За освобождение Праги». А потом еще получил орден Великой Отечественной войны I степени.

За то время, пока Александр Михайлович рассказывал о войне, он ни разу не упомянул о страхе, боли, ни разу не сказал, насколько было тяжело Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вернувшись домой, ветеран встал на учет в райком комсомола, там ему предложили должность заведующего орготделом. Он, работавший до войны лишь трактористом, согласился. И не зря – через год уже стал вторым секретарем райкома партии. А затем ушел в журналистику. «Снял» с должности чиновника, написав о его коррупционных делах фельетон.

За то время, пока Александр Михайлович рассказывал о войне, он ни разу не упомянул о страхе, боли, ни разу не сказал, насколько было тяжело. Он воодушевленно вспоминал, как защищал Родину, как наши войска прорывались вперед и как брали Берлин. В годину смертельных сражений советские солдаты не жалели себя, всеми силами приближая нашу Великую Победу.