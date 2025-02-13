«Брал авто напрокат и продавал их»: жителя Татарстана осудили за аферу на 65 миллионов

Водитель-экспедитор из Верхнего Услона брал автомобили в аренду и продавал их. На всем этом он заработал десятки миллионов рублей, но в какой-то момент сам пришел в полицию с повинной. Сегодня Вахитовский суд поставил точку в его уголовном деле.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В деле Хафизова 32 эпизода – по количеству проданных машин»

Вахитовский суд Казани сегодня вынес приговор уроженцу Верхнего Услона Аделю Хафизову, провернувшему мошенническую схему на без малого 65 миллионов рублей. Мужчина брал в аренду автомобили, а потом продавал их.

Сегодня журналисты буквально обступили подсудимого со всех сторон, но он так и не смог ответить ни на один из их вопросов. Лишь старательно закрывал лицо руками или воротом куртки.

На оглашение приговора пришел родственник Аделя, представляться он не стал, на вопросы журналистов он тоже не ответил. И сам Адель, и пришедший поддержать его родственник, по всей видимости, не питали никаких надежд на мягкий приговор. Пожилой мужчина сидел, опустив голову. Адель принес с собой в суд сумку с вещами, что, как правило, говорит о том, что исход заседания более-менее ясен. Его адвокат тоже не пожелал общаться с прессой.

«Я пока не могу точно сказать, собираемся ли мы обжаловать приговор», – единственное, чем поделился адвокат Хафизова с журналистами. В деле Хафизова 26 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и шесть эпизодов мошенничества в крупном размере – всего 32 эпизода, по количеству проданных машин.

«Планируем возместить ущерб за тот период, когда машины не сдавались в аренду»

По версии следствия, среди потерпевших и физические, и юридические лица. Он продал 32 автомобиля, которые до этого взял в аренду. Сам Адель работал водителем-экспедитором – проще говоря, курьером.

«Он пользовался доверием руководителей фирм, а также платил аренду за машины, благодаря чему мог и дальше брать в аренду другие авто», – рассказал Ильдус Садыков.

Преступления он совершал в период с 2021 по 2022 год. В конце концов он пришел с повинной. Что его к этому побудило, неизвестно. На этот вопрос не смог ответить ни он сам, ни его адвокат, ни государственный обвинитель.

23 октября 2023 года прошло первое заседание по его делу. Примерно тогда же он выплатил часть нанесенного ущерба – полмиллиона рублей. Он остался должен еще около 64 млн рублей.

«В результате действий Аделя Хафизова пострадали 15 человек. В процессе следствия подсудимый признал вину частично», – рассказала помощник прокурора Казани Виктория Аюпова.

Аделя приговорили к шести годам колонии общего режима. Сумка с вещами ему пригодилась: его взяли под стражу в зале суда.

«Мы считаем, что тяжесть наказания соответствует совершенным преступлениям. Суд удовлетворил нам гражданский иск на возмещение материального ущерба. В дальнейшем мы планируем подавать еще исковые заявления, чтобы возместить нанесенный ущерб за тот период, когда машина не сдавалась в аренду. Сейчас наши эксперты считают сумму упущенной выгоды», – рассказал адвокат потерпевшей фирмы Ильдус Садыков.