Браков становится больше, разводов – меньше: демографические итоги 2025 года в Татарстане

В Татарстане растет количество многодетных семей. По итогам 2025 года увеличилось число браков и сократилось число разводов. А еще стало популярным заключать браки в дни государственных праздников. Обо всем этом шла речь сегодня на заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ по итогам работы в 2025 году.





Участников итоговой коллегии Управления ЗАГС РТ встречали многодетные семьи в национальных костюмах, поющие и танцующие под баян

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное в семье – дружба и взаимопонимание»

В вестибюле IT-парка им. Башира Рамеева гостей и участников итоговой коллегии Управления ЗАГС РТ встречали многодетные семьи в национальных костюмах, поющие и танцующие под баян. Оказалось, что это победители республиканского конкурса «Нечкэбил» разных лет.

Анна Егорова вместе с мужем, приемными детьми и племянником приехала из Алексеевского района. Семья – финалисты конкурса 2025 года. На коллегию они прибыли в чувашских национальных костюмах.

«У нас трое своих, семь приемных детей и девять внуков. Мы живем в чувашской деревне. Я крещеная татарка, муж Валерий – чуваш», – рассказала Егорова «Татар-информу».

По словам женщины, в их семье родились три девочки, а мужу очень хотелось сына.

«Решили взять мальчика. Но получилось так, что у нас теперь не только один мальчик, а семь приемных детей – четыре мальчика и три девочки», – добавила, смеясь, Егорова.

Семья живет в своем доме, держит кур, занимается разведением пчел. Супруги стараются воспитать в детях трудолюбие, уважение и справедливость.

«Стараемся передавать детям традиции нашего чувашского народа. Несмотря на то что дети у нас русские, они с удовольствием поют и танцуют на чувашском языке, занимаются рукоделием», – добавила Егорова.

Раньше она работала учителем начальных классов, а сейчас на пенсии. Три дочки пошли по стопам мамы и теперь тоже педагоги. В большой семье сформировался свой творческий коллектив. Егоровы участвуют в разных конкурсах и, конечно, побеждают.

По словам Егоровой, главное в семье – дружба и взаимопонимание.

Современные молодые люди поздно регистрируют браки и не торопятся рожать детей. По мнению многодетной мамы, причина кроется в том, что они слишком много времени проводят в интернете.

«Все сидят в интернете, знакомятся виртуально, а вживую почти не общаются. Вот мы с мужем познакомились на танцах. А молодые люди знакомятся виртуально, друг друга не видят, нет живого общения», – подчеркнула женщина.

В фойе здания были организованы сразу три фотовыставки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Где побеждает любовь»: истории фронтовиков и их семей

В фойе здания были организованы сразу три фотовыставки. Одна из них посвящается 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и носит романтическое название «Где побеждает любовь».

«Это истории семей 53 фронтовиков. В их числе – Герой Советского Союза Якупов Николай Якупович из Тукаевского района, два фронтовика, Закиров Мухамет Закирович из Сабинского района и Галиев Файзи Ахметович из Атнинского района, награжденные высшей государственной наградой СССР – орденом Ленина. Еще 14 участников проекта – долгожители, ветеранам от 99 до 104 лет», – рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС.

В числе героев фотовыставки есть многопоколенные семьи. Например, у фронтовика Котдуса Гарифовича Мулюкова восемь детей, 47 внуков и 84 правнука – в общей сложности семья состоит из 131 человека. В течение года фотовыставка выставлялась во время различных значимых мероприятий, а также в детских лагерях и домах культуры республики.

На выставке Совета матерей Татарстана «Больше рожать – здорово жить» представлены десять фотокартин, на которых запечатлены пары, ожидающие рождения малышей. Все они участники проекта «Больше рожать – здорово жить. Идем за вторым», который проходил в 2025 году и объединил тысячи будущих родителей. Третья фотовыставка называется «Дети – будущее республики», ее автор – Елена Росси.

Эльвира Ахметова рассказала, что в Татарстане уделяется первостепенное внимание вопросам поддержки семей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Из новорожденных детей 51% – мальчики, а 49% – девочки»

На коллегии начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова рассказала, что в Татарстане уделяется первостепенное внимание вопросам поддержки семей и созданию условий, чтобы люди могли уверенно планировать свое будущее. В регионе предоставляется 65 мер социальной поддержки, строятся детские сады, школы, спортивные площадки, поликлиники.

«Татарстан демонстрирует положительную статистику многодетности. В республике проживает порядка 59 тыс. многодетных семей. В шести семьях родился десятый ребенок, в трех семьях – 11-й, в двух семьях – 12-й, а в одной семье – 14-й малыш», – сообщила она.

Стабильно 25–29 лет – активный возраст материнства в регионе. Возраст отцовства также не изменился – это 30–34 года. Самой возрастной мамой стала 57-летняя жительница республики, родившая второго ребенка, а самым возрастным отцом оказался 64-летний житель Татарстана.

«Из новорожденных детей 51% – мальчики, а 49% – девочки. Самый крупный ребенок, мальчик весом 5 килограммов 800 граммов, родился 1 сентября прошлого года. На свет появилось 298 двойняшек», – сказала Ахметова.

Она отметила, что 32% рождений зарегистрировано через единый портал государственных услуг посредством суперсервиса «Рождение ребенка».

Татарстан демонстрирует положительную статистику многодетности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впервые за три года зафиксирован рост числа браков

В 2025 году в Татарстане зарегистрировано 24,1 тыс. браков, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Подобный рост зафиксирован впервые за последние три года.

«В Казани рост количества браков составил 2%, в районах рост составил 3%. 70% процентов пар вступили в брак впервые. Активный возраст вступления в брак среди мужчин составляет 25–29 лет. Этому возрасту соответствует 28% от всех браков», – рассказала Эльвира Ахметова.

По ее данным, активный возраст замужества в регионе составляет 18–24 года. На этот возраст приходится 36,7% браков.

«При этом надо отметить, что активный возраст женитьбы и замужества остался в той же возрастной категории, что и годом ранее. Более 200 мужчин и женщин вступили в брак в возрасте старше 70 лет. Самому взрослому жениху 92 года, невесте – 84 года», – сказала Ахметова.

Самыми популярными месяцами для регистрации брака в Татарстане стали июль и август.

«Наибольшее количество браков зарегистрировано 25 июля (всего 434) и 8 августа (383 брака). Становится популярным регистрировать браки в дни таких государственных праздников, как День России, День Республики Татарстан, День народного единства», – отметила Ахметова.

По ее данным, второй год в регионе проводится одновременная регистрация брака 45 пар – по одной паре от каждого района, Казани и Набережных Челнов.

«Это и есть позитивный пример популяризации семейных ценностей и статуса семьи. Отрадно, что в созданных в 2024 году 45 семьях уже появились на свет 18 детей», – добавила начальник Управления ЗАГС РТ.

В 2025 году в Татарстане зарегистрировано 24,1 тыс. браков, что на 1,7% больше, чем годом ранее Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане на протяжении трех лет сокращается число разводов

Еще одна положительная тенденция заключается в том, что в регионе стабильно уменьшается число разводов. В 2025 году их количество сократилось до 10,8 тыс.

«Снижение (числа разводов, – прим. Т-и) в сравнении с 2024 годом составило 20%. Тенденция снижения числа бракоразводных процессов наблюдается три года подряд. А вот основная часть разводов приходится на семьи, прожившие в совместном браке от 10 до 19 лет. На этот возраст приходится 30% разводов от общего количества», – рассказала Ахметова.

Основной возраст разводящихся как среди женщин, так и среди мужчин – 40–49 лет.

«В татарстанских семьях, основанных на фундаменте традиционных культурных ценностей, обычаев и традиций, семья и брак имеют высокий статус, а разводы традиционно считаются крайней мерой. Культурный фон, региональные особенности, а также эффективная социальная политика создают основу для устойчивости семьи», – поделилась также собственным пониманием ситуации с разводами Ахметова.

Количество разводов в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, в регионе снижается.

«Эта позитивная тенденция отмечается нами пятый год подряд», – подчеркнула Эльвира Ахметова.

Она выразила уверенность в необходимости введения обязательной досудебной процедуры примирения супругов, подавших заявление о разводе, с участием медиаторов.

«В прошлом году 74% разводов в Татарстане были оформлены на основании решений судов. Это означает, что в ЗАГСы люди обращаются уже по факту – для получения документа о разводе, с решением суда на руках», – сказала она.

Ахметова также сообщила, что в настоящее время на федеральном уровне обсуждается законопроект об обязательном досудебном порядке разрешения семейных конфликтов, он прошел третье чтение.

«Периодом реализации инициативы планируются 2026-2027 годы», – уточнила Ахметова.

Эксперты утверждают: растет число тех, кто ищет пару в офлайне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ЗАГС пригласил татарстанцев на быстрые свидания на катки и в парки

Оказывается, онлайн-знакомства сегодня занимают 61% от общей доли знакомств в Татарстане, хотя когда-то эту главенствующую позицию занимали знакомства через семейные контакты.

«Интернет-знакомства, начавшие свое развитие в начале 90-х, стремительно поднялись на первую строчку. На втором месте – знакомства через друзей, они составляют 14%. Знакомства на работе замыкают тройку лидеров с долей 9%», – отметила Эльвира Ахметова.

По ее данным, за пять лет число активных пользователей из Татарстана в «ВК Знакомствах» возросло в семь раз.

«В 2025 году через данный сервис нашли себе пару более 60 тыс. человек», – отметила начальник Управления ЗАГС.

Кроме того, молодежь знакомится в онлайн-играх и на стримах, где общение происходит долго.

«Онлайн-знакомства предпочитают еще и те, кто испытывает тревогу, страх знакомств с глазу на глаз. Виртуально удобно и быстро найти общение, но куда интереснее знакомства вживую – в парках, на катках, дискотеках, молодежных мероприятиях. Так ведь знакомились наши родители», – заметила Ахметова.

Она сделала акцент и на том факте, что у онлайн-знакомств есть свои недостатки – например, фейковые профили и мошенники.

«Эксперты утверждают: растет число тех, кто ищет пару в офлайне. Быстрые свидания – один из таких форматов. Организованная летом на одном из мероприятий Мамадышским ЗАГСом «Поляна знакомств» также вызвала большой интерес, за пару часов мы собрали более 200 анкет желающих познакомиться», – сказала Ахметова.

В завершение темы она анонсировала новый проект. «Мы приглашаем вузы, ссузы, организации, предприятия, министерства и ведомства к совместному проекту – организации площадок для встреч и знакомств в самых популярных местах городов и районов. Форматы этих встреч могут быть от быстрых знакомств до интерактивных игр, культурных и спортивных мероприятий», – пояснила Ахметова.

Лейла Фазлеева заострила особое внимание на необходимости проведения фундаментальных научных исследований для решения демографических проблем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главная задача – сохранение института семьи»

Предоставление качественных услуг в электронном виде, особое внимание семьям участников СВО, повышение квалификации специалистов и привлечение молодых кадров – такие задачи в работе ЗАГСа РТ на 2026 обозначила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В своем выступлении она заострила особое внимание на необходимости проведения фундаментальных научных исследований для решения демографических проблем.

«Один из самых главных вопросов, где нам нужны научные исследования, – это исследования, связанные с демографией, – демографические показатели, демографические меры, которые имеют эффективность, или не имеют эффективности, или имеют низкую эффективность. Вот именно эту задачу вместе с Центром демографии Академии наук РТ мы должны поставить как приоритетную. <…> Что необходимо изменить для того, чтобы что-то поменялось с точки зрения демографической истории», – сказала она.

По данным Фазлеевой, «основная задача – совместно выработать предложения по ощутимому и осязаемому вкладу в программу научно-технологического развития». Она также подчеркнула важность популяризации традиционных семейных ценностей.

«Всё, что касается программ по развитию традиционных ценностей, безусловно, предлагаю также внести в межведомственный план по образованию и отработать с советом ректоров образовательных организаций Татарстана», – сказала Фазлеева.

Она напомнила, что 2026 год объявлен Годом единства народов.

«Все программы в Татарстане должны носить безусловный характер внимания и контроля традиций и ценностей тех народов, которые проживают на территории республики», – подчеркнула Фазлеева.

Она также напомнила о вкладе общественных и религиозных организаций в реализацию государственной семейной политики.

«Основные задачи – сохранение института семьи, репродуктивное здоровье, профилактические мероприятия, связанные с абортами», – заключила Лейла Фазлеева.