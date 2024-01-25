Браконьеров из Мензелинска осудили за незаконную добычу раков

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционные жалобы подсудимых по делу о браконьерстве. Ранее Мензелинский районный суд признал двоих местных жителей виновными за незаконную добычу раков, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В феврале 2022 года мужчины осуществляли незаконною добычу в акватории Нижнекамского водохранилища возле села Новый Мелкен. При этом браконьеры попытались скрыться с места преступления на снегоходах, но были задержаны стражами порядка. В итоге ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Свою вину подсудимые не признали. Суд назначил виновным наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Снегоход и другие предметы были конфискованы в доход государства.

Подсудимые обжаловали приговор, но Верховный суд Татарстана признал его законным и оставил без изменения.