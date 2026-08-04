Барко продлил контракт со «Спартаком» на четыре года
Ирок московского «Спартака» Эсекьель Барко остается в клубе до 2030 года. О продлении контракта сообщил в своих социальных сетях журналист Пабло Оливейра.
«Барко остается! Клуб закрыл любые возможности для его ухода, чтобы сохранить сильную команду в борьбе за вершину», — написал Оливейра в социальных сетях.
Добавим, Барко перешел в московский клуб в январе 2024 года из аргентинского «Ривер Плейт». После 2-го тура РПЛ «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке таблицы РПЛ.