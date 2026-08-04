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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2026 09:03

Барко продлил контракт со «Спартаком» на четыре года

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Барко продлил контракт со «Спартаком» на четыре года
Фото: spartak.com

Ирок московского «Спартака» Эсекьель Барко остается в клубе до 2030 года. О продлении контракта сообщил в своих социальных сетях журналист Пабло Оливейра.

«Барко остается! Клуб закрыл любые возможности для его ухода, чтобы сохранить сильную команду в борьбе за вершину», — написал Оливейра в социальных сетях.

Добавим, Барко перешел в московский клуб в январе 2024 года из аргентинского «Ривер Плейт». После 2-го тура РПЛ «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке таблицы РПЛ.

#футбол
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