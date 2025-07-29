Брак капитан-лейтенанта ВМФ и его избранницы зарегистрировали в Казани

Фото: Телеграм-канал Управления ЗАГС Кабмина РТ

Управление ЗАГС Кабмина РТ уделяет особое внимание регистрации браков среди участников СВО и действующих военнослужащих. Одна из таких торжественных церемоний состоялась 25 июля в Казани, накануне празднования Дня Военно-Морского флота России. Об этом сообщили в Телеграм-канале ЗАГСа.

В этот день в брак вступили капитан-лейтенант ВМФ России Алексей Круть и Гузель Сафина. Пара познакомилась в юности, когда им было по 19 лет, но жизненные пути разошлись почти на десятилетие. Спустя девять лет судьба снова свела их вместе, чтобы создать более зрелую и крепкую семью.

Морская династия семьи начинается с деда – Маннапа Абдуллазянова, который служил на Северном флоте. Его сын, Хамит Абдуллазянов, продолжил военную традицию: капитан второго ранга, офицер запаса, он прошел путь от командира группы до замкомандира атомной подводной лодки «Казань» и участвовал в семи автономных походах.

Теперь он надеется передать семейные ценности и любовь к службе внукам.