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Общество 29 июля 2025 20:55

Брак капитан-лейтенанта ВМФ и его избранницы зарегистрировали в Казани

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Брак капитан-лейтенанта ВМФ и его избранницы зарегистрировали в Казани
Фото: Телеграм-канал Управления ЗАГС Кабмина РТ

Управление ЗАГС Кабмина РТ уделяет особое внимание регистрации браков среди участников СВО и действующих военнослужащих. Одна из таких торжественных церемоний состоялась 25 июля в Казани, накануне празднования Дня Военно-Морского флота России. Об этом сообщили в Телеграм-канале ЗАГСа.

В этот день в брак вступили капитан-лейтенант ВМФ России Алексей Круть и Гузель Сафина. Пара познакомилась в юности, когда им было по 19 лет, но жизненные пути разошлись почти на десятилетие. Спустя девять лет судьба снова свела их вместе, чтобы создать более зрелую и крепкую семью.

Морская династия семьи начинается с деда – Маннапа Абдуллазянова, который служил на Северном флоте. Его сын, Хамит Абдуллазянов, продолжил военную традицию: капитан второго ранга, офицер запаса, он прошел путь от командира группы до замкомандира атомной подводной лодки «Казань» и участвовал в семи автономных походах.

Теперь он надеется передать семейные ценности и любовь к службе внукам.

#бракосочетание #ВМФ #Управление ЗАГС Казани
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