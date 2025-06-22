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На главную ТИ-Спорт 22 июня 2025 13:50

Брайан Мансилья перешел в «Ахмат» вместо «Рубина»

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Брайан Мансилья перешел в «Ахмат» вместо «Рубина»
Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

Форвард Брайан Мансилья перешел из «Оренбурга» в грозненский «Ахмат». Об этом в своем в телеграм-канале объявил клуб из столицы Чечни. Контракт «Ахмата» и 28-летнего крайнего нападающего рассчитан на три года.

Ранее игроком активно интересовался казанский «Рубин» и еще с прошлого межсезонья предпринимал попытки выкупить аргентинца, однако клубы не смогли сойтись в сумме сделки.

Мансилья уже присоединился к команде на сборах в Новогорске и прошел медицинское обследование, а первую тренировку он проведет в воскресенье.

Аргентинский футболист выступает за «Оренбург» с лета 2022 года, после того как перешел из «Расинга» на правах аренды. Летом 2023 года состоялся полноценный трансфер Мансильи в российский клуб.

В прошлом сезоне аргентинский нападающий сыграл 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

#фк ахмат #фк рубин
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