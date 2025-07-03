Брачный договор вместо развода: эксперты обсудили правовые механизмы защиты семьи

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В Общественной палате Республики Татарстан сегодня прошел круглый стол на тему «Брак, семья и закон: как укрепить традиционные ценности в правовом поле», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие собрало экспертов, юристов, представителей власти и общественных организаций для обсуждения главного вопроса: как закон может не только регулировать, но и укреплять семейные отношения?

Открыла заседание председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова. В своем приветственном слове она подчеркнула, что вопросы семьи и брака требуют комплексного подхода – не только правового, но и морально-психологического.

«Мы часто говорим о защите прав детей, матерей, отцов по отдельности. Но семья – это единый организм. Сегодня в брак вступают те, кто родился в 90-е, в эпоху кризиса ценностей. Нам важно работать не только с детьми, но и с родителями, укрепляя институт семьи в целом», – отметила Захарова.

Она также затронула проблему алиментных обязательств, в том числе в случаях, когда родитель уходит в зону СВО: «Когда мужчины уходили в зону СВО, возникла проблема: как им платить алименты? Министерство обороны не было к этому готово. Мы вместе с федеральными коллегами нашли решение, но это лишь один из многих вопросов, которые требуют проработки».

Модератор круглого стола, председатель комиссии ОП РТ по правовым вопросам Тимур Какохо отметил, что мероприятие инициировано в ответ на запросы граждан и юристов: «Люди разводятся по разным причинам, но одна из ключевых – имущественные споры. Брачный договор может стать инструментом не только для защиты активов, но и для сохранения отношений».

С этим согласилась и руководитель правового департамента «Смарт Консалтинг» Эльвира Сабирова. По ее словам, многие пары не осознают юридических последствий развода до тех пор, пока не оказываются в суде.

«Ко мне часто приходят пары на грани развода. Иногда после консультации люди отказываются от развода, потому что понимают: делить имущество – долго, дорого и мучительно. А те, кто заранее заключает брачный договор, чаще подходят к браку осознанно», – поделилась Сабирова.

На заседании круглого стола были представлены следующие доклады:

«Роль института семьи в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей и укрепление национальной безопасности в Российской Федерации»;

«Неуплата средств на содержание детей: проблемные вопросы и анализ судебной практики»;

«Влияние развода на семейные ценности и меры поддержки государства»;

«Брачный договор – фундамент крепкого и счастливого брака».

В дискуссии приняла участие старший преподаватель Казанского юридического института МВД России Светлана Кормильцева, она же, в свою очередь, привела статистику по неуплате алиментов и предложила ужесточить контроль за должниками.

«Ситуация действительно острая. По сравнению с 2023 годом, в 2024-м наблюдается рост числа неплательщиков, хотя и незначительный. Проблема неуплаты алиментов остается актуальной, и ее решение требует совместных усилий судов, приставов, законодателей и общества. В ближайшее время возможны изменения в Уголовном кодексе, ужесточающие ответственность за уклонение от содержания детей», – отметила Кормильцева.

Участники круглого стола сошлись во мнении: любовь – основа семьи, но правовые механизмы помогают ее сохранить. Среди таких предложений оказались популяризация брачных договоров, усиление работы с молодежью и развитие программ медиации для предотвращения разводов.

«Семья – это не только чувства, но и ответственность. Мы не против любви, но надо быть реалистами, и закон должен помогать людям это осознавать», – резюмировал Тимур Какохо.

Мероприятие завершилось дискуссией, в ходе которой эксперты договорились подготовить рекомендации для органов власти по совершенствованию семейного законодательства.