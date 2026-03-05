«БПЛА – тот же компьютер, только маленький»: как техник из Новошешминска служит на СВО

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Участник специальной военной операции Алексей из Новошешминского района Татарстана в феврале побывал во втором отпуске. Боец, подписавший контракт в августе 2024 года, служит в штурмовой роте 291-го мотострелкового батальона на Запорожском направлении. Сейчас он занимает должность техника во взводе беспилотных летательных аппаратов и занимается ремонтом и настройкой дронов.

До отправки на передовую Алексей много лет работал в районной клиентской службе Социального фонда России и был известен среди коллег как один из лучших специалистов по компьютерной технике.

«Он мог оживить любой компьютер, устранить любой сбой – от программного обеспечения до самого “железа”», – вспоминают его бывшие коллеги.

Срочную службу Алексей проходил в пограничных войсках рядовым. Сегодня на передовой он уже младший сержант.

Перед отправкой на линию боевого соприкосновения боец прошел трехнедельную подготовку. Его подразделение действует на Ореховском направлении – неподалеку от Токмака.

«Азовское морское побережье от нас всего в 50–60 километрах. Почти курорт», – шутит Алексей, уточняя, что в нынешних условиях назвать это место курортом, конечно, нельзя.

Первые месяцы службы он выполнял задачи простого штурмовика, затем некоторое время командовал отделением. С мая прошлого года его перевели во взвод беспилотной авиации.

«Год простым штурмовиком бегал, после какое-то время командовал отделением. С мая занимаюсь работой по своей гражданской специальности – техник во взводе БПЛА. Ремонтирую, настраиваю разные виды беспилотников. Ведь БПЛА – тот же компьютер, только маленький», – рассказал он.

По словам бойца, беспилотники выходят из строя довольно часто. «Да постоянно ломаются, потому что износ на них большой. Они же не рассчитаны на большие веса. БПЛА сам себя должен таскать, а он у нас с грузом летает. Это гранаты, СВУ. “СВУшки” – самодельные взрывные устройства, их наши саперы делают», – пояснил Алексей.

Взвод БПЛА действует вместе со штурмовиками и выходит на боевые задания вместе с ними.

Сегодня подразделение, в котором служит Алексей, в основном ведет позиционные бои – обстрелы, работа беспилотников, наблюдение за противником.

В плече у бойца до сих пор остается осколок – он получил ранение после сброса с вражеского дрона.

«От “птичек” уворачиваться научился. Бегаем. Сам периодически их сбиваю, когда бываю на выездах», – говорит он.

В отпуск Алексей приехал на собственный день рождения – 14 февраля. Прошлый же он встретил на передовой. «Танк поздравлял с минометами», – улыбается боец и уточняет: «Стрелял по нам. Мы тогда в Копанях на “закрепе” сидели».

По словам военнослужащего, штурмовики заходят в наступление, сбивают вражеские беспилотники, занимают лесополосу, после чего туда подходит пехота для закрепления.

«Конечно, страшно. И каждый раз страшно. Страх – это инстинкт самосохранения, но мы его подавляем. Задание нужно выполнить. Если внезапный обстрел – в руки миномет и в окоп или в ближайшую ямку падаем и отстреливаемся», – рассказал он.

За время службы Алексей освоил разные виды оружия – автомат, пулемет, гранатомет, а также работу с ручными гранатами.

Во взводе БПЛА служат 14 человек – ремонтники, операторы и саперы. Управлением беспилотников занимаются операторы. «Все молодые, руки у них понежнее для джойстиков», – отмечает боец.

Военнослужащие регулярно проходят дополнительную подготовку – изучают инженерно-саперное дело и тактическую медицину. «Однажды пришлось самому себе жгут накладывать – все знания пригодились», – рассказал Алексей.

На Ореховском направлении, по словам бойца, противостояние с противником во многом связано с применением беспилотников.

Особенно сложной ситуация становится, когда на позиции прибывают так называемые «ронины» – элитные операторы FPV-дронов. «Как только их привезут на направление, сразу начинают нас кошмарить. Сейчас у них много “оптики” появилось. Но мы тоже даем ответ – у нас операторы опытные, постоянно проходят обучение», – рассказал военнослужащий.

Противники часто применяют небольшие самодельные мины, которые сбрасываются с беспилотников.

«Мы их называем “пряниками”. Маленькие круглые мины граммов по 30. Их раскидывают с дронов на подходы к блиндажам и тропинки. Если наступишь – может ступню или пальцы оторвать. Они нам закидывают, мы им тоже. Обмениваемся “гостинцами”», – объяснил Алексей.

Живут военнослужащие в подземных блиндажах, соединенных системой ходов. «Обычно слякотно: снег выпадет, дождь пройдет, грязь размокнет, потом подморозит – качели, одним словом», – говорит боец.

Питание обеспечивается Министерством обороны – тушенка, консервы, полуфабрикаты. Еду готовят сами на газовых баллончиках, электричество дают генераторы.

Гуманитарную помощь часто привозят волонтеры из южных регионов России. Из Новошешминского района, по словам Алексея, пока никто не приезжал – он единственный земляк в этом подразделении.

Жена отправляет ему необходимые вещи через интернет-магазин. «Все заказываем на Ростов, потом ребята привозят в Токмак, и мы там получаем», – рассказал он.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Дома бойца ждут жена и двое сыновей. Старший Иван уже работает, младший Никита учится в старших классах и серьезно увлекается математикой.

Связь с семьей удается поддерживать довольно регулярно. «Через день, через два созваниваемся. Связь у нас есть – 3G. Иногда пропадает, если обстрелы или на подстанцию прилетит, но обычно быстро чинят», – говорит он.

На передовой, подчеркивает Алексей, действует строгий сухой закон. «Тот, кто позволяет себе выпить, добровольно записывается на убытие – в “невозвратные штурма”. Но такое бывает крайне редко. Инстинкт самосохранения и боевое братство диктуют свои правила», – отметил боец.

Недавно военнослужащий был представлен к одной из государственных наград, а также имеет ведомственную медаль «За доблесть» от воинской части.

Позывной у него короткий – Аю. Многие сослуживцы сначала принимали его за слово тюркского происхождения. «Ребята спрашивали: “Медведь, что ли?” А это просто начальные буквы имени и фамилии», – улыбается он.

Говоря о причинах своего решения отправиться на фронт, Алексей отвечает коротко. «Когда видишь, что там происходит, хочется защитить, чтобы это дальше не распространилось», – говорит он.

На вопрос, жалеет ли он о своем выборе, боец отвечает так же прямо: «Если сам принял решение, значит, обдумал. Значит, оно окончательное».

Несмотря на ранение и более чем год службы на передовой, Алексей сохраняет бодрый настрой и уверен в победе. О возвращении домой он говорит уверенно: «Это само собой».

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.