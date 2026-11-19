Прошедшей ночью над Татарстаном сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России минувшей ночью перехватили 53 вражеских дрона.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 18 ноября до 8.00 мск 19 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан», – говорится в сообщении.

