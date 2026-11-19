БПЛА сбили над Татарстаном минувшей ночью
Прошедшей ночью над Татарстаном сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России минувшей ночью перехватили 53 вражеских дрона.
«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 18 ноября до 8.00 мск 19 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан», – говорится в сообщении.