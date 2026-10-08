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Происшествия 8 октября 2026 08:29

БПЛА сбили над Татарстаном

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БПЛА сбили над Республикой Татарстан, сообщает Минобороны РФ. Всего, по данным ведомства, над Россией за ночь уничтожено 399 вражеских дронов.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 7 октября до 8.00 мск 8 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

Ранним утром 8 октября в семи городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. Угрозу отменили в 7.04. Режим беспилотной опасности в республике сохраняется.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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