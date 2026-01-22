«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

Стас из Буинского района служит оператором дронов в зоне специальной военной операции. Его позывной – Скай. Недавно военнослужащий побывал дома в краткосрочном отпуске и рассказал о своей службе и роли беспилотных летательных аппаратов на передовой.

Интерес к авиации у него появился не случайно. Еще в школьные годы он увлекался компьютерными играми, позже – летательной техникой, поэтому хорошо понимал, какую роль «птички» играют в современных военных конфликтах.

Несмотря на то что срочную службу в армии он не проходил, новости из горячих точек, регулярные атаки противника с применением БПЛА вызывали у него все большее внутреннее напряжение и неприятие происходящего.

Переломным моментом стала атака дронов на жилой комплекс «Лазурные небеса» в Казани в декабре 2024 года. Тогда, по его словам, он окончательно понял, что должен быть там, где решается исход противостояния.

К этому времени Стас уже самостоятельно тестировал беспилотники, изучал их возможности и особенности управления.

Вскоре он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Благодаря имеющемуся опыту управления БПЛА его направили в отряд беспилотных систем, который в январе 2025 года перебазировался из ДНР.

Стасу была поручена должность корректировщика оператора с летательного аппарата. Уже во время службы Скай прошел специальные курсы по управлению дронами и сегодня находится на передовой в рядах опытных пилотов.

По его словам, около 60% из трех тысяч дронов, которые он направил на сторону противника, полностью выполнили поставленные задачи. В профессиональной среде это считается очень высоким показателем.

«Моя цель – выполнить задачу до конца. С противником можно «разговаривать» только так: либо ты – его, либо он – тебя. Оператор – это одновременно воздушная разведка, корректировщик артиллерийского огня и управляющий штурмовиками и военной техникой. Кроме того, мы доставляем воду и припасы на передовую, ищем раненых. БПЛА играют огромную роль в зоне специальной операции. Я здесь нужен, и это самое главное», – говорит Скай.

В июне прошлого года позиция, где находилось подразделение, попала под обстрел. Минометный снаряд разорвался рядом с блиндажем. Скай получил контузию, но после восстановления вернулся к службе.

Он уже сейчас представляет, чем будет заниматься в мирной жизни, – работать с беспилотными летательными аппаратами. По его мнению, дроны необходимы не только в военной сфере, но и в гражданской, и в будущем в школах должны появиться отдельные уроки, посвященные БПЛА. Пока же, подчеркивает он, его место – на передовой, где он осваивает новые российские беспилотники и выполняет боевые задачи.

К слову, в Татарстане с 1 января увеличены выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ, – до 2,9 миллиона рублей. Из них 2,5 миллиона рублей выделяются из бюджета республики, еще 400 тысяч рублей предоставляет федеральное ведомство. На такие выплаты могут претендовать не только те, кто направляется в зону специальной военной операции, но и граждане, заключившие контракт для службы в войсках беспилотных систем. Контракт заключается сроком на один год и не продлевается без согласия военнослужащего.

Материал подготовлен при участии Наили Хасябзяновой.