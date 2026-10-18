БПЛА ночью атаковали дата-центр VK под Петербургом

Украинские беспилотники ночью атаковали находящийся в Ленинградской области центр обработки данных холдинга VK. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме», – добавили в пресс-службе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в свою очередь заявил в Телеграм-канале об уничтожении к 7.58 по московскому времени над территорией региона 135 БПЛА противника.

«Обломки» дронов, по данным главы области, упали на многоквартирные дома в Гатчине и во Всеволожске, а также на частный дом в районе Кировска. В Низино Ломоносовского района повреждены четыре автомобиля на парковке и зафиксировано возгорание, в Новоселье того же района – получили повреждения 55 припаркованных авто.

В большинстве мест пострадавших нет, уточнил Дрозденко, но во Всеволожском районе «после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы четыре человека – женщина и трое детей», с симптомами отравления угарным газом.

Произошли также отключения электричества, ведутся аварийные работы. Пока, добавил губернатор, сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янине. В зону отключения попали 50 многоквартирных домов и около 20 тыс. человек.