«Обманывала инвалидов и малоимущих»: жительницу РТ судят за мошенничество на закупках еды

Сегодня в Приволжском суде Казани состоялось заседание по делу Дины Земляковой. Ее обвиняют в мошенничестве на 28 млн рублей.

По версии обвинения, женщина публиковала в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже продуктов и бытовой техники со значительными скидками. Однако после получения оплаты от покупателей она переставала выходить на связь.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Заседание суда началось с задержкой, на которое прибыли обвиняемая и ее защитник. Как только процесс стартовал, они сразу же подали ходатайство о запрете присутствия представителей прессы и проведении закрытого слушания дела. Стоит отметить, что в настоящее время Дина Землякова находится под подпиской о невыезде.

«Дело резонансное, а потерпевшие по делу скандальные. Я боюсь, что после выхода материала в СМИ мне снова начнут звонить, боюсь преследования, ведь у меня несовершеннолетние дети», – сообщила суду Дина Землякова.

Однако суд отклонил ходатайство стороны защиты. После этого государственный обвинитель продолжил изложение обвинений.

По версии следствия, серия преступлений произошла в 2023 году. Дина Землякова разместила в группе для оптовых закупок товаров объявление о продаже продуктов и бытовой техники со значительной скидкой. Покупатели переводили деньги, но Дина, согласно обвинениям, не собиралась исполнять обязательства, а лишь переставала отвечать на запросы, присваивая средства. Потерпевшие перечисляли ей суммы от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Общий ущерб по делу оценивается примерно в 28 млн рублей. Среди пострадавших оказались многодетные матери, инвалиды и малоимущие граждане.