«Ахиллесова пята» системы и борьба с коррупцией: в Татарстане подвели итоги работы судов

О кадровом голоде татарстанской судебной системы говорили сегодня на итоговой коллегии. За год из аппарата судей ушли 250 человек, в то время как еще 100 необходимо было добрать. О чем еще говорили на итоговой коллегии судей РТ – в материале «Татар-информа».

Традиционно итоговая коллегия судей Татарстана прошла с участием Президента республики Рустама Минниханова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Традиционно итоговая коллегия судей Татарстана прошла с участием Президента республики Рустама Минниханова. В этом году итоги деятельности подводили в новом здании Советского районного суда. Напомним, что оно распахнуло свои двери в 2021 году и произвело настоящий фурор – просторные залы судебных заседаний, новейшее оборудование. Здесь сделано все для удобства работы состава суда и участников процессов.

Перед тем как перейти к острым проблемам, а их, как оказалось, в татарстанской судебной системе не мало, председатель Верховного суда Ильгиз Гилазов озвучил общие итоги прошлого года. 2022-й, по его словам, стал более продуктивным – число рассмотренных дел и материалов судами республики выросло на 20%.

«За год судами республики было рассмотрено более 1 млн 100 тыс. дел и материалов. Большую часть рассмотрели мировые судьи – 740 тысяч. На районные суды пришлось 340 тысяч дел, Верховным судом было рассмотрено 32 тысячи», – уточнил Гилазов.

Ильгиз Гилазов: «Портрет человека, который совершает преступления, не меняется уже много лет. Как правило, это люди, которые нигде не работают, имеют судимость» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Число осужденных за коррупцию выросло на 70%

Говоря об уголовных делах, Ильгиз Гилазов сделал особый акцент на том, что число осужденных за коррупционные преступления выросло почти на 70%. Точную цифру председатель Верховного суда называть не стал, но обозначил, что именно взятки чаще всего приводят татарстанцев на скамью подсудимых. В топ «популярных» преступлений вошли кражи и распространение наркотиков – число таких преступлений из года в год практически не меняется.

При этом реальное лишение свободы получили лишь 30% осужденных, остальные отделались условными сроками. В числе оправданных оказались 5 тысяч человек.

«Портрет человека, который совершает преступления, не меняется уже много лет. Как правило, это люди, которые нигде не работают, имеют судимость. Много тех, кто совершает преступления в состоянии алкогольного опьянения», – уточнил Гилазов.

В целом за прошлый год число дел с участием присяжных-заседателей сократилось почти вдвое Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А нужны ли суды присяжных?!

Всего лишь пять приговоров было вынесено судами присяжных за прошлый год в Татарстане – эти цифры сегодня на итоговой коллегии заставили Гилазова усомниться в их необходимости.

В целом за прошлый год число дел с участием присяжных-заседателей сократилось почти вдвое. При этом, чаще всего народный суд выбирали именно в Верховном – туда за год поступило девять дел. Шесть человек были осуждены, одно дело было возвращено в прокуратуру.

«Данные, которые я привел, показывают, насколько такие суды востребованы и то, насколько люди хотят быть присяжными», – подытожил председатель Верховного суда.

«К сожалению, кадровый голод наблюдается не только среди аппарата, который, в основном, вызван низкими зарплатами и высокой нагрузкой, но и среди судей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кадровый голод в судебной системе

«Ахиллесовой пятой» татарстанской судебной системы сегодня на итоговой коллегии Ильгиз Гилазов назвал большую текучку, которая за прошлый год достигла 36%. При этом кадровый голод в основном коснулся мировых судов – за прошлый год там уволились 250 человек.

«К сожалению, кадровый голод наблюдается не только среди аппарата, который, в основном, вызван низкими зарплатами и высокой нагрузкой, но и среди судей. Вопреки сложившимся стереотипам о судьях, не многие готовы брать на себя тяжелую ношу, нести ответственность за жизнь других людей и отдать себя полностью профессии», – отметил Гилазов.

На сегодняшний день в татарстанских судах открыто более ста вакансий, однако найти подходящих кандидатов оказалось не просто. Одиннадцать претендентов на должности судей были отклонены, еще два человека забрали свои заявления на трудоустройство.

Ряд судов Ильгиз Гилазов на итоговой коллегии вовсе подверг жесткой критике Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Суды-аутсайдеры

Ряд судов Ильгиз Гилазов на итоговой коллегии вовсе подверг жесткой критике. Напомним, что свое недовольство работой татарстанских судов он высказывал еще на итоговой коллегии Министерства юстиции Татарстана. Тогда Гилазов рассказал, что не все суды верно публикуют акты, многие допускают ошибки в приказах о взыскании денег в бюджет, некоторые вовсе по полгода не выкладывают приказы. Есть и такие, чья работа «застаивается» до вмешательства судебного Департамента.

«Складывается тенденция увеличения числа жалоб на процессуальные нарушения и необъективность судей. Часть обращений поступает из-за несогласия с судебными актами. Также наш мониторинг показал, что не все суды в полном объеме публикуют акты. К, примеру, хромают показатели Высокогорского и Буинского судов», – рассказал Гилазов.

В числе аутсайдеров оказался Муслюмовский городской суд, который не разместил почти 200 актов. Он добавил, что подобные нарушения, прежде всего сказываются на открытости судов.

«Люди должны иметь доступ к информации о деятельности судов», – резюмировал Гилазов.

По словам Ильгиза Гилазова, число протоколов, рассмотренных судами республики, сократилось в разы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Резко выросло число административных дел по экстремизму

Положительную динамику Ильгиз Гилазов отметил в части административных дел, связанных с антиковидными мерами и ограниченными. По его словам, число протоколов, рассмотренных судами республики, сократилось в разы. Для сравнения, в 2021 году их число перевалило за 180 тысяч, в 2022-м едва достигло 41 тысячи.

Между тем отмечается рост административных дел, связанных с экстремизмом – на 35%. Туда Гилазов отнес пропаганду нацисткой атрибутики и символики.

По традиции итоги коллегии подвел Президент Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Борьба с коррупцией и экстремизмом – приоритетная задача

По традиции итоги коллегии подвел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что суды Татарстана вносят большой вклад в стабильность и безопасность республики. В частности, судьи пресекают деятельность экстремистках организаций, борются с разжиганием национализма.

При этом, Минниханов обратил внимание на рост осужденных за коррупцию, отметив, что тех, кто решил дать или получить взятку, нужно наказывать по всей строгости закона.

«Такие люди наносят своими действиями нашему государству не только материальный, но и репутационный ущерб. Государственным органам совместными усилиями следует стремиться к искоренению таких нарушений. При этом нужно использовать все доступные методы предотвращения фактов коррупции», – резюмировал Минниханов.

