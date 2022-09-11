«Боится честного разговора»: Лавров объяснил, почему Запад пытается устранить Россию

Все действия Запада и США обусловлены боязнью конкуренции. Вводя санкции в разных сферах, они убирают соперников, причем не только одну Россию. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

Так, в украинский конфликт сейчас втянута не только Россия — санкционные игры США затронули и Европу, которая ощущает отдачу от рестрикций гораздо сильнее самих Штатов.

«Возьмите спорт. Убирают конкурентов, запрещая нашим спортсменам в грубейшее нарушение Олимпийской хартии участвовать в международных соревнованиях. Здравоохранение. Задолго до украинских событий началась волокита с регистрацией российской вакцины „Спутник V“, которая до сих пор так и не зарегистрирована», — перечислил министр.

Тем же страхом конкуренции обусловлен и недопуск российских делегаций на международные дискуссии, в том числе проходящие в органах ООН.

«Все это отражает страх перед честным разговором. Ведь наши аргументы неоспоримы, а то, что предъявляет Запад, — очевидное лукавство», — заключил Лавров.