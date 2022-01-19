Боярский назвал экс-игрока «Рубина» душой и сердцем «Зенита»

Бывший нападающий «Рубина», а ныне — игрок «Зенита» Сердар Азмун — душа и сердце петербургской команды. Таким мнением поделился народный артист РФ Михаил Боярский, пишет Metaratings.

«Я считаю Азмуна лучшим игроком „Зенита“, он очень полезный футболист. Это сердце команды, стремительность, мастерство. Если Азмун уйдет, „Зенит“ потеряет душу», — отметил артист.

Контракт иранского нападающего истекает будущим летом. На игрока претендуют «Лион», «Ньюкасл» и «Ювентус», но петербуржцы пока отвергают все предложения.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года и за этот период выиграл с командой шесть титулов. В текущем сезоне Азмун принял участие в 21 матче, отметившись десятью голами и пятью результативными передачами.