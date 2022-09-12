Бояринцев опроверг информацию о своем назначении в «Волгу»

Экс-полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев опроверг информацию о своем назначении в ульяновскую «Волгу».

«Нет, это неправда. Я первый раз об этом слышу», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали о том, что в «Волге» произойдут перемены в тренерском штабе, а Бояринцев может стать главным тренером команды.

Напомним, уроженец Москвы Бояринцев на позиции полузащитника отыграл за казанский клуб 108 матчей, забив 22 гола в 2001-2004 гг. Под руководством Курбана Бердыева Денис дорос до сборной России, за которую провел шесть матчей и чуть позже перешел в московский «Спартак» в 2004 году.

Кроме того, в 2020 году Бояринцев входил в тренерский штаб челнинского «КАМАЗа». Минувший сезон Денис отработал наставником столичной «Родины», выведя клуб из ФНЛ-2 в Первую лигу.