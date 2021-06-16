Бояринцев о Макарове: Такой прагматичный тренер как Черчесов вряд ли даст ему шанс

Бывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России по футболу Денис Бояринцев высказал свое мнение о решающем матче в группе В, в котором россияне 21 июня сыграют в Копенгагене с командой Дании.

«Даже если датчане не наберут очков в игре с Бельгией, цена матча России с Данией возрастет до предела. Это будет очень интересная игра. Мне кажется, что датчане не будут играть с нами в оборонительный футбол, а выступят с позиции силы, первым номером. Но датчане – это не бельгийцы. И мы можем более уверенно сыграть в таком компоненте, как быстрая атака. У нас есть игроки, которые могут хорошо выбегать и отдавать передачи вперед. И мы вполне можем наказать датчан, если наладим игру в быстрой ответной атаке», – рассказал Бояринцев в комментарии для ИА «Татар-информ».

По словам экс-игрока «Рубина», который становился бронзовым призером чемпионата России по футболу в составе казанского клуба в 2003-м году, ему импонирует игра нынешнего полузащитника казанцев Дениса Макарова, но тот вряд ли получит шанс сыграть на этом чемпионате Европы.

«Зная Станислава Саламовича Черчесова, Сафонов после сегодняшней игры получит определенный карт-бланш в ближайших матчах. Потому что и сыграл на ноль, и сборная выиграла. Где-то и суеверие сработает. Так что Дюпину, конечно, уже сложно будет рассчитывать на появление на поле. Что касается Макарова, то мне Денис вообще импонирует еще с тех пор, как он играл за «Нефтехимик» в ФНЛ. Я очень хорошо помню этого футболиста и когда тренировал ивановский «Текстильщик», то готовил команду конкретно против Макарова. Потому что этот игрок может создать момент, пробить с любой позиции. Думаю, что у него хорошая дальнейшая карьерная перспектива и очень хочется, чтобы он получил какое-то игровое время на этом чемпионате. Но такой прагматичный специалист, как Черчесов, вряд ли предоставит ему шанс в игре против Дании. Хотя и нынешний статус в качестве игрока сборной на чемпионате Европы – это огромный опыт для футболиста. Уверен, что он не будет сбавлять к себе требования. Мне кажется, что Макаров – это один из игроков будущей сборной России на ближайшем чемпионате мира», – подытожил Денис Бояринцев.