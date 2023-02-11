Ботаник Ольга Тимофеева: Лекарственные растения лучше собирать в лесостепной зоне РТ

Максимально полезными свойствами обладают лекарственные растения, собранные в лесостепной зоне Татарстана. Об этом рассказала профессор Казанского федерального университета, ботаник Ольга Тимофеева в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Очень важный фактор — освещенность. Поэтому [более выраженными] лекарственными свойствами <…> обладают растения, собранные в лесостепной зоне. Это Спасский и Альметьевский районы», — пояснила исследователь.

«Если нет возможности поехать туда, вы собираете растения в нашей полосе, лучше делать это на опушке леса», — посоветовала она.

Кроме того, комментируя размеры «Атласа лекарственных растений Республики Татарстан», одним из авторов которого она является, Тимофеева заметила, что в регионе действительно произрастает много лекарственных трав.

По ее словам, в атлас включены как фармакопейные растения, полезность которых признает официальная медицина, так и обладающие лекарственными свойствами растения народной медицины. В нем представлены как растения, произрастающие по всему Татарстану (например, ромашка и зверобой), так и редкие растения (к примеру, живокость клиновидная).

Ольга Арнольдовна Тимофеева родилась в городе Чистополе Татарской АССР. Доктор биологических наук, профессор Казанского федерального университета. Заведующая кафедрой ботаники и физиологии растений Высшей школы биологии Института фундаментальной медицины и биологии. Соавтор «Атласа лекарственных растений Республики Татарстан» (2022).