Ботанический сад КФУ станет особо охраняемой территорией

Фото: пресс-служба КФУ

Ботанический сад Казанского федерального университета отнесут к перечню особо охраняемых природных территорий. Проект постановления Кабмина РТ, разработанный Госкомитетом РТ по биоресурсам, проходит антикоррупционную экспертизу.

«После абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: «—Ботанический сад федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Казанский (Приволжский) федеральный университет“», — говорится в документе.

Если изменение будет принято, на список ООПТ в Татарстане будет включать 194 объекта.

Кроме того, документом вносятся изменения в подраздел, касающийся особо охраняемой природной территории «Дельта реки Белой»