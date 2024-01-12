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Общество 12 января 2024 06:30

Ботанический сад КФУ станет особо охраняемой территорией

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Ботанический сад КФУ станет особо охраняемой территорией
Фото: пресс-служба КФУ

Ботанический сад Казанского федерального университета отнесут к перечню особо охраняемых природных территорий. Проект постановления Кабмина РТ, разработанный Госкомитетом РТ по биоресурсам, проходит антикоррупционную экспертизу.

«После абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: «—Ботанический сад федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Казанский (Приволжский) федеральный университет“», — говорится в документе.

Если изменение будет принято, на список ООПТ в Татарстане будет включать 194 объекта.

Кроме того, документом вносятся изменения в подраздел, касающийся особо охраняемой природной территории «Дельта реки Белой»

#особо охраняемые природные территории #КФУ
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