«Борюсь с болезнями зарядкой и ходьбой»: в Казани прошел флешмоб «Шаги долголетия»

В Казани прошел ежегодный флешмоб «Шаги долголетия». Акция приурочена ко Всемирному дню здоровья.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«Я не считаю болезни. Врачи придумывают, а я с ними (болезнями — прим. Т-и) борюсь. Благодаря тому, что я каждый день встаю и первым делом делаю зарядку. Потом прохожу по пять километров каждый день в любую погоду. Хоть дождик, хоть ветер — всё равно я иду и гуляю. Надо верить тому, что болезни — это не приговор», — заметил участник акции, пенсионер Юрий Фролов.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Собеседник агентства посоветовал всем позитивно смотреть на жизнь и заниматься спортом. Отдельно он рекомендовал пожилым людям не запираться в своих домах, а выходить на такие акции, как «Шаги долголетия».

Главный врач казанской поликлиники №7 Ольга Багданова в свою очередь призвала жителей города регулярно проходить диспансеризацию, следить за уровнем артериального давления и постоянно заботиться о своем здоровье.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В пресс-службе Управления здравоохранения Казани «Татар-информу» рассказали, что всем желающим на флешмобе измерили артериальное давление и провели пульсоксиметрию.

Кроме того, на мероприятии организовали оздоровительную гимнастику и танцы. Волонтеры обучали желающих технике скандинавской ходьбы, а также провели мини-лекции по темам «Профилактика болезней системы кровообращения» и «Простые правила соблюдения двигательной активности».