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Бортников: Спецслужбам известны организаторы терактов против России
Спецслужбы РФ знают организаторов проведения террористических акций против России. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем телеграм-канале.
«Все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются. Как сказал наш Президент, мы знаем поименно, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории», – поделился Бортников.
По словам главы ФСБ, среди преступников есть те, кто организовал боевые подразделения, и те, кто только собирался это сделать. Он также подчеркнул, что будет делаться все необходимое для поимки и наказания преступников.
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