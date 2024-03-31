Бортников: Спецслужбам известны организаторы терактов против России

Спецслужбы РФ знают организаторов проведения террористических акций против России. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем телеграм-канале.

«Все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются. Как сказал наш Президент, мы знаем поименно, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории», – поделился Бортников.

По словам главы ФСБ, среди преступников есть те, кто организовал боевые подразделения, и те, кто только собирался это сделать. Он также подчеркнул, что будет делаться все необходимое для поимки и наказания преступников.