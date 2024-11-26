Глава ФСБ: Саммит БРИКС в Казани доказал, что мир проходит глобальную перестройку

Фото: пресс-служба Кремля

Саммит БРИКС в Казани подтвердил, что сейчас происходит фундаментальная перестройка миропорядка. В результате строится система международной безопасности с участием глобального Юга и Запада. Этот процесс встречается протестами Западом, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Его слова приводит ТАСС.

«Формируется многополярное политическое и экономическое пространство и создается новая, „инклюзивная“ система международной безопасности с участием стран глобального Юга и Востока», — отметил он во время XX заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб.

По его мнению, Западу нечего противопоставить этому. Поэтому он занимается «разжиганием всеобщей напряженности».

Саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября. В событии приняли участие делегации более 30 стран, причем свыше 20 из них были представлены на высшем уровне.