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Глава ФСБ: Саммит БРИКС в Казани доказал, что мир проходит глобальную перестройку
Саммит БРИКС в Казани подтвердил, что сейчас происходит фундаментальная перестройка миропорядка. В результате строится система международной безопасности с участием глобального Юга и Запада. Этот процесс встречается протестами Западом, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Его слова приводит ТАСС.
«Формируется многополярное политическое и экономическое пространство и создается новая, „инклюзивная“ система международной безопасности с участием стран глобального Юга и Востока», — отметил он во время XX заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведслужб.
По его мнению, Западу нечего противопоставить этому. Поэтому он занимается «разжиганием всеобщей напряженности».
Саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября. В событии приняли участие делегации более 30 стран, причем свыше 20 из них были представлены на высшем уровне.
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