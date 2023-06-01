Бортников: НАТО координирует спецслужбы Украины в диверсиях против России и Беларуси

Североатлантический альянс координирует украинские спецслужбы в диверсиях против России и Беларуси. Об этом директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил на встрече белорусского лидера Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

«Альянс координирует диверсионно-террористическую деятельность вооруженных формирований и спецслужб киевского режима, пополняет ряды ВСУ иностранными наемниками и боевиками международных террористических организаций», — приводит слова Бортникова РИА Новости.

Он подчеркнул, что НАТО осуществляет разведывательное и техническое обеспечение боевых вылазок диверсантов и агентуры Украины в отношении военных и гражданских объектов, критической инфраструктуры России и Беларуси.

Бортников назвал Украину плацдармом для боевых действий против России и подрывной работы против Беларуси.