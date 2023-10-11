Бортинженер-испытатель возглавил топ высокооплачиваемых вакансий в Казани за октябрь

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В октябре в столице Татарстана больше всего готовы платить бортинженеру-испытателю на Казанском вертолетном заводе, на втором и третьем местах в списке — механик на несамоходное судно и водитель. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, бортинженеру-испытателю предлагают зарплату от 130 тыс. рублей, а также различные бонусы — полис ДМС, льготные абонементы и льготное санаторно-курортное лечение. Будущий работодатель готов платить механику от 100 до 150 тыс. рублей, а также предоставить питание и спецодежду. Водитель сможет получать от 100 до 130 тыс. рублей, ему также будут возмещать затраты на топливо и оформят полис ДМС.

В рейтинг высокооплачиваемых предложений октября вошли вакансии руководителя центра управления портфелем в страховой компании и оператора производственной линии.