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16 июня 2021  13:36

Борт номер один приземлился в аэропорту Женевы

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Самолет Президента РФ Владимир Путин зашел на посадку в аэропорт Женевы. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала RT.
Президент Швейцарии встретит главу РФ на вилле Ла Гранж, а не в аэропорту. 
До начала саммита остается чуть больше получаса.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Путин прибудет на переговоры вовремя.
Также на место проведения российско-американского саммита прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

#владимир путин #джо байден
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