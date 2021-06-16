Самолет Президента РФ Владимир Путин зашел на посадку в аэропорт Женевы. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала RT.
Президент Швейцарии встретит главу РФ на вилле Ла Гранж, а не в аэропорту.
До начала саммита остается чуть больше получаса.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Путин прибудет на переговоры вовремя.
Также на место проведения российско-американского саммита прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Борт номер один приземлился в аэропорту Женевы
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Самолет Президента РФ Владимир Путин зашел на посадку в аэропорт Женевы. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала RT.
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