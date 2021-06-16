Борт номер один приземлился в аэропорту Женевы

Самолет Президента РФ Владимир Путин зашел на посадку в аэропорт Женевы. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала RT.

Президент Швейцарии встретит главу РФ на вилле Ла Гранж, а не в аэропорту.

До начала саммита остается чуть больше получаса.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Путин прибудет на переговоры вовремя.

Также на место проведения российско-американского саммита прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.