Борт дважды разворачивали: Калимуллина не смогла улететь из Москвы в Казань

Народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина в своих соцсетях рассказала, как не смогла добраться самолетом из Москвы в Казань из-за беспилотной опасности. По ее словам, борт дважды разворачивали на подлете к столице республики, а затем у самолета не осталось топлива.

Калимуллина сообщила, что оказалась среди пассажиров, которые не смогли прилететь домой: рейс не перенесли, а отменили. Вылет состоялся в 22:15 по расписанию. Когда самолет почти долетел до Казани, пилот объявил о развороте, поскольку аэропорт не принимал борта.

В Москве самолет дозаправился, пассажирам сообщили, что ракетной опасности больше нет. Однако при повторном вылете пришло уведомление, что аэропорт Казани снова закрывают. Через два часа полета, в 3:30, капитан сообщил, что борт вновь разворачивают, а топлива осталось мало.

Певица отметила, что ей повезло – никто на рейсе не паниковал. Сама она испугалась и внутренне начала паниковать, но сделала вдох-выдох, чтобы успокоиться.

Калимуллина вспомнила, что одна часть ее думала о том, чтобы совершить омовение, а сама она судорожно стала пересматривать видео с ребенком. В итоге самолет благополучно приземлился в Москве, а в Казань певица вернулась на поезде.