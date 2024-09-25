Борщ, окрошка или том ям: какие супы россияне выбирали этим летом

Какие готовые супы жители разных регионов России заказывали летом 2024 года — традиционные горячие, чтобы сытно пообедать, холодные освежающие или острые экзотические, выяснили аналитики сервиса «Пятерочка Доставка».

Поводом для исследования стал стабильный рост интереса россиян к готовой еде в целом и супам в частности. Так, количество заказов с готовыми супами в последние два года росло в среднем на 20% в сезон. В ходе исследования были проанализированы вкусовые предпочтения жителей 20 городов, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Мурманск и Калининград. Аналитики сравнили спрос на 18 позиций — от классических щей до экзотического том яма.

Борщ, солянка и куриная лапша оказались абсолютными фаворитами. Именно на эти три супа пришлось больше половины заказов от общего числа заказов по стране (59%). При этом если в Москве и Санкт-Петербурге безоговорочным лидером является борщ с курицей, то в Калининграде, например, среди наиболее популярных позиций — вегетарианский вариант.

Окрошка в список лидеров не попала. В целом по стране этому традиционно летнему супу удалось занять лишь восемнадцатое по популярности место. Та же участь постигла другой холодный суп — свекольник, по итогам лета он оказался одиннадцатым. Однако среди общего тренда есть исключения. Так, окрошка уверенно вошла в топ-3 по числу заказов готовой еды среди мурманчан.

Вырос интерес россиян к том яму. С наступлением лета знаменитый тайский суп стали заказывать чаще, особенно в Екатеринбурге, Иркутске и Казани. В уральской столице суп вошел в топ-5, расположившись на четвертом месте (12% от общего числа заказов в городе) и обойдя харчо (5%), а в Иркутске и вовсе оказался на первой строчке с 32% заказов.

Гороховый суп чаще заказывали в южных регионах. Несмотря на то, что в общем рейтинге он занял лишь седьмое место, во многих городах именно этот суп оказался лидером — например, в Волгограде (57% заказов) и Воронеже (41%). А в Краснодаре ему досталось «серебро» и 28% заказов.

Грибной суп, наоборот, больше пришелся по вкусу сибирякам. Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Омск объединяет не только география: по статистике, во всех этих городах самым популярным супом оказался именно грибной крем-суп. Суммарно на него пришлось 38% заказов готовой еды. В пятерку лидеров попали также том ям (18%) и харчо (10%).