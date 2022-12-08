Боррель заявил о необходимости продолжать военную поддержку Украины со стороны ЕС

Европейский Союз должен продолжать оказывать военную помощь Украине, так как эта страна защищает не только себя, но и безопасность Европы и ее ценности. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в Евросоюзе есть люди, которые утверждают, что чем дольше европейцы помогают Украине, тем дольше будет длиться война.

«„Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится“, - говорят они. Конечно! Но как она закончится? <…> Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины…» — заметил в связи с этим Боррель, выступая на ежегодной конференции «Инвестиции в европейскую оборону 2022».

Руководитель европейской дипломатии добавил, что Украина «ведет боевые действия для выживания своей страны», но также «защищает наши общие ценности и безопасность». «<…> меньшее, что мы можем сделать, это оказать им военную помощь и тренировочную поддержку. Это то, что мы делаем, и это то, что мы должны продолжать делать», — резюмировал он.

Российская сторона постоянно критикует поставки вооружения на Украину. Так, Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал деструктивной позицию ФРГ и других государств, поставляющих оружие украинской стороне. На 9 декабря Россия запросила заседание Совбеза ООН по этому вопросу.