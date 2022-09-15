Боррель заявил, что часть стран ЕС хочет прекратить поддерживать Украину

Некоторые страны Евросоюза все больше склоняются к тому, чтобы прекратить поддержку Украины. Об этом со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сообщает ТАСС.

Он отметил, что Европа уже немало вложила в помощь Украине, «хорошо оснастив» ее. «Искушение отказаться есть у части европейского общества, они хотят прекратить войну, потому что не удается выдержать последствия, цены», — добавил он.

По словам Борреля, сейчас нельзя ослаблять поддержку, так как Россия не планирует отступать. По его мнению, в дальнейшем ВС РФ могут применить на Украине химическое оружие, хотя и опровергает такую вероятность.

«Сейчас не время давать слабину, мы должны поддерживать [Киев] без трещин и выдержать интенсивность испытаний. Мы не собираемся доходить до ситуации, когда мы теряем отопление дома», — уверен глава европейской дипломатии.