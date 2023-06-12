Боррель заявил, что переговоры России и Украины едва ли начнутся до выборов в США

Переговоры по мирному урегулированию военного противостояния на Украине вряд ли начнутся до предстоящих президентских выборов в США, которые должны состояться в 2024 году. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Думаю, что он (Президент России Владимир Путин — прим. Т-и) ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — поделился своим пониманием ситуации евродипломат в интервью испанской радиостанции Odna Cero (цитата по ТАСС).

По мнению Борреля, конфликт разворачивался бы совсем иначе, если бы во главе Соединенных Штатов стоял не Джо Байден, а Дональд Трамп.

При этом дипломат подчеркнул, что если бы был «другом Путина, как китайцы», то «сказал бы ему, что он совершил огромную ошибку — исправьте ее как можно скорее». По его словам, именно этого ожидает от властей КНР Евросоюз.